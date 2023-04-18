Зі смартфонів Samsung може зникнути браузер Chrome

У березні компанія Google отримала повідомлення про те, що Samsung може припинити попереднє встановлення браузера Chrome на свої смартфони вперше за останні 12 років. За даними Android Authority, південнокорейська компанія вирішила замінити Chrome на веб-браузер Bing з розумним чат-ботом. New York Times (NYT) повідомляє, що ця новина привела топ-менеджмент Google у шаленство.

Журналісти NYT підкреслюють швидку розробку Google декількох функцій на основі штучного інтелекту для своєї пошукової системи, включаючи новий двигун. Однак користувачам не варто очікувати, що ці інновації стануть доступними найближчим часом.

Американське видання згадує такі проекти, як GIFI (генерація зображень у “Картинках”), Magi (інтеграція технології ШІ в пошук), Searchlong (бот, який відповідає на запитання користувачів під час перегляду веб-сторінок) і Tivoli Tutor (асистент, який навчає користувачів нових мов за допомогою розмови).