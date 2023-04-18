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Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

18.04.2023
3 хв. на прочитання
гороскоп

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 18 апреля, Луна находится в Скорпионе. И это позволит совершенно по-другому посмотреть — в первую очередь — на свою работу. В этот день есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, до которых не доходили руки, открыть для себя что-то новое.

 Овны

Если вы задумались о том, что хотите это бросить — не рубите с плеча. Некоторые вещи вплетаются в вашу жизнь, и, возможно, это вещи, которые действительно важны для вас. Успех, что бы он ни значил для вас, не за горами. Кстати, если вы одиноки, то велика вероятность, что в ближайшее время рядом с вами появится человек, который заслуживает внимания.

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Космический совет: определитесь с тем, что по-настоящему важно для вас.

 Тельцы

Вам кажется, что вас окружают фальшивки: деньги кажутся мусором, эмоции — ненастоящими, а близость — сиюминутной. Вам кажется, что вы оказались в тупике. Есть два способа справиться с этим — принять то, где вы находитесь, или же идти напролом, ломая стены, которые могут оказаться картонной декорацией.

Космический совет: не сворачивайте со своего пути, идите только вперед.

 Близнецы

Ваш этап обучения позади, и теперь вы, возможно, находитесь в той точке, куда вы шли. Найдите минутку, чтобы понаблюдать за фигурами на шахматной доске. Спросите себя, что действительно важно для вас, а затем решите, в каком направлении вы хотите двигаться.

Космический совет: найдите минутку тишины в этом хаосе

 Раки

Вы не очень любите начало недели, только потому, что она несет стрессовый электрический заряд для всех. Сегодня было бы очень разумно оставаться вне игры и избегать импульсивных действий и реакций. Но если от вас все-таки требуют реакции, то будьте благоразумны, рассудительны и хладнокровны — это принесет хорошие плоды.

Космический совет: вас ждет серьезная стрессовая ситуация.

 Львы

Найдите время для себя. Займитесь своим здоровьем, начните заниматься йогой, сходите на простую прогулку или просто откажитесь сегодня от чего-нибудь вредного. В том числе — и от излишней критики самих себя. Гибкость — умственная и физическая — сегодня меняет правила игры.

Космический совет: совершайте поступки, слушая свое сердце.

 Девы

Когда наступила ясность, вы готовы к созданию чего-то поистине выдающегося. Ваши привычки, целеустремленность и даже, как ни странно, опасения, помогли создать идеальный для вас ритм жизни. Вы знаете, что не подходите для всех, но зачем прятаться от мира?

Космический совет: вы готовы создать свой шедевр.

 Весы

Весы, сегодня вам нужно вытащить себя за волосы из дома и отправиться на прогулку. Представьте себя хищником и отправляйтесь на охоту: новая любовь, новая работа, новые знакомства и впечатления ждут вас.

Космический совет: вам стоит выйти из своей ракушки, чтобы открыть для себя целый мир.

 Скорпионы

Вы — ас в решении проблем, и вы — огненный шар, если дело доходит до того, чтобы мчаться к решению ваших задач. Что-то открывается вам, и вы знаете, что пора идти.

Космический совет: если вы уверены в своих решениях — мчитесь вперед на полной скорости.

 Стрельцы

Если смотреть на проблему достаточно долго, она не исчезнет. Приятно получать подсказки от окружающих, но на этот раз вам придется рассчитывать только на себя.

Космический совет: ваши желания сбудутся, если вы решитесь на отчаянный шаг.

 Козероги

Шум вокруг и множество дел заставляют вас чувствовать, что вы жаждете побыть в одиночестве. Музыка может быть вашим спасением, когда обязательства сковывают вас. Слушайте все, что заставляет вас чувствовать себя свежим и спокойным, в то время как вы закатываете рукава, чтобы добиться цели.

Космический совет: откройте глаза, вас ждет море возможностей.

 Водолеи

Водолеи, для вас начинается большая неделя. Вас ждет множество событий, и будут такие моменты, когда эмоции будут вас переполнять. Вас ждут внезапные расставания и встречи, успехи и падения, смех и слезы. Акцент придется сделать на необходимости сбалансировать свой разум и сердце. Если воспоминания о прошлом продолжают преследовать вас, найдите время, чтобы посмотреть, как они изменили вас к лучшему.

Космический совет: достигните равновесия между разумом и чувствами.

♊ Рыбы

Трудный этап уже позади, и вас ждут новые старты. Вся ваша хорошая карма возвращается к вам. Время изменить некоторые вещи вокруг, познакомиться с новыми людьми, дать себе возможность перезарядиться. Ваша фаза выживания позади, теперь пришло ваше время процветать.

Космический совет: терпение позволит вам добиться большой продуктивности.


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18.04.2023
3 хв. на прочитання
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