ПриватБанк закриє сотні відділень: відома причина

Згідно із планом, затвердженим Кабінет міністрів України, ПриватБанку доведеться до 2024 року суттєво скоротити власні видатки. Для цього державна фінустанова збирається закрити 300 відділень та звільнити щонайменше 6 тисяч своїх працівників.





Як виявилося, така стратегія має за мету оптимізувати банк до моменту його приватизації. Саме тому у фінансовій установі вирішили скоротити обсяги витрат. Причому зроблять це саме коштом заробітних плат працівників. Планується, що через три роки в Україні залишиться лише 1250 відділень ПриватБанку, у яких працюватиме близько 15 500 співробітників. Таким чином дану статтю витрат зменшать з 11,4 мільярда гривень на рік до 8,3 мільярда гривень.

Профспілка звернулася до керівництва банку із проханням пошукати альтернативний вихід із ситуації, та провести оптимізацію коштом скорочення інших витрат фінустанови. До прикладу, зекономити на автопарку, охороні чи рекламі. Адже актуальна стратегія ПриватБанку залишить без роботи тисячі українців.

Та схоже що державний банк не надто турбується про долю своїх працівників. Не зважаючи на перспективу масового скорочення персоналу, у фінустанові нещодавно вкотре підняли зарплатню керівництву. Оклади деяких членів правління банку зросли ледь не утричі. Лише за перші 6 місяців 2021 року ПриватБанк витратив 124 мільйони гривень на винагороди керуючим, що в майже в 3,5 раза перевищує минулорічні дані за той самий період.

Тим часом клієнти державного банку все частіше скаржаться на погане обслуговування та проблеми із фінансовими сервісами ПриватБанку. Зокрема нещодавно одна з клієнток фінустанови залишила скандальну скаргу на сайті Мінфіну. Рахунки жінки були заарештовані банком без будь-якої на те причини. Щоправда, раніше у громадянки був кредит, однак вона його давно погасила.

У відповідь на претензії клієнтки, працівники відповіли, що «не помітили» сплати кредиту. Ба більше, суму, через яку буцімто заморозили рахунок, без дозволу жінки списали з її картки в іншому банку. Кошти (3 тис. грн) клієнтці повернули, та на цю операцію банк спромігся аж через три місяці.