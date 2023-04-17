Названа гривневая купюра, которую подделывают чаще всего: как легко отличить фальшивку

В Украине за последний год более чем втрое уменьшилось количество фальшивых купюр. В 2022 году среди 1 млн настоящих денежных знаков обнаруживали 2,2 фальшивок. Хотя еще в 2021 году этот показатель составлял 7,1 поддельных купюр.

Но, несмотря на уменьшение количества фальшивок, полностью они не исчезли. Поэтому украинцы каждый день рискуют получить «липовую» купюру со сдачей на рынке, в магазине или, например, в маршрутке. Однако этот риск можно существенно снизить. Нужно только знать, какие купюры подделывают чаще всего и чем они отличаются от настоящих гривен.

Какие купюры любят фальшивомонетчики?

По данным НБУ, чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры старого образца, то есть выпущенные до 2015 года. Они не имеют некоторых современных элементов защиты и проще в изготовлении. В первую тройку по количеству подделок вошли купюры таких номиналов:

500 грн – 57% суммы конфискованных фальшивок и 39% их количества;

200 грн – 26% суммы и 45% количества ложных денег;

100 грн – 2% суммы и 8% количества поддельных купюр.

Как определить «подлинность» гривневой купюры?

Определить фальшивку не так сложно, как кажется. Настоящая купюра имеет множество особенностей, которые не удается воспроизвести фальшивомонетчикам. В частности:

рельефность отдельных элементов купюры, которая достигается с помощью специального вида печати;

водяные знаки, повторяющие изображения и отметки на лицевой стороне купюры;

сквозные элементы на лицевой и обратной сторонах купюры, которые полностью совпадают, когда купюру рассматривают против света;

«утопленная» в бумагу защитная лента с цифровым изображением номинала, надписи «ГРН» и трезубца в прямом и перевернутом виде;

оптически-сменная краска, благодаря которой изображения на купюре меняют цвет и направление в зависимости от угла, под которым на них смотрят;

частично утопленная в бумагу защитная пленка с изображением номинала купюры, знака гривны и герба с кинетическим эффектом;

латентное изображение номинала (в цифровом формате), меняющее цвет с белого на черный при рассмотрении купюры с короткой и длинной сторон.