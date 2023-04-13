Правоохоронці назвали “вартість” ухилення від мобілізації

В Україні виявили чергову схему ухиляння від військової служби. Їі організаторами виявилися четверо мешканців Запоріжжя. Вони займалися підробкою документів та переправкою через кордон військозовобов’язаних чоловіків. За свої послуги зловмисники брали з кожного клієнта від $3000 до $4000.

Про викриття нової схеми ухиляння від мобілізації та деякі деталі розслідування повідомили на офіційному сайті Офісу генерального прокурора. Згідно з матеріалами справи, «бізнес» із переправки чоловіків за кордон організував раніше судимий житель Запоріжжя. До цієї справи він залучив ще трьох своїх знайомих. Разом вони розробили цілу схему переправки українців призовного віку через державні пункти пропуску на кордоні із Молдовою.

До переліку послуг зловмисників входила також допомога у підробці документів. Наприклад вони власноруч виготовляли довідки ВЛК (військово-лікарської комісії), що свідчили про непридатність до військової служби із зняттям з обліку за станом здоров’я. Свою роботу організатори схеми оцінювали у $3000-$4000 за особу.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання кожного з фігурантів справи та у їх транспортних засобах. Доказів вони зібрали більш ніж достатньо: комп’ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чисті бланки документів, печатки військових та медичних закладів і установ, великі суми готівки тощо. Після таких знахідок сумнівів щодо провини звинувачених у правоохоронців не залишилося.

Наразі організатор схеми затриманий і знаходиться під вартою, а трьом його співучасникам повідомили про підозру у незаконній переправці людей через державний кордон. Усім фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Але й це ще не все. Опинившить на волі вони ще протягом 3 років не зможуть займатися певними видами діяльності та займати деякі визначені законом посади.