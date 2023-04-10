Солнечное затмение приближается: для каких знаков зодиака оно станет судьбоносным

Первое солнечное затмение 2023 года произойдет уже 20 апреля. По прогнозам астрологов, это явление существенно повлияет на жизнь всех людей, ведь будет нести мощный энергетический заряд. Однако для некоторых знаков зодиака оно станет по-настоящему судьбоносным. Речь об Овнах, Тельцах, Близнецах и Весах. Впереди у них важные решения, неожиданные доходы и приятные новости

Овен

Поскольку солнечное затмение 20 апреля пройдет именно в знаке Овна, неудивительно, что представители этого знака станут первыми, кто почувствует на себе его влияние. Им удастся заключить очень важное соглашение, которое будет касаться недвижимости. К примеру, Овны могут сделать первый взнос в ипотеку или принять квартиру в наследство от родственников. Однако астрологи считают, что сразу переезжать в новое жилье не стоит. С этим лучше подождать хотя бы до 25 апреля.

Телец

Тельцам солнечное затмение принесет неожиданную прибыль. Счета представителей знака могут пополниться крупной суммой. Причем, происхождение ее станет для Тельцов настоящим сюрпризом. Премия, наследство, выигрыш в лотерею – вариантов множество. Но происхождение денег в этой ситуации не главное. Гораздо важнее, чтобы Тельцы не израсходовали на радостях все, что получили. Обязательно нужно отложить что-нибудь на «черный день». Ведь так везет не часто.

Близнецы

Представителям этого знака солнечное затмение принесет долгожданный покой. Близнецов долго мучила какая-то нерешенная проблема – на работе или в отношениях с близкими. Но после 20 апреля им, наконец, удастся закрыть этот гештальт и оставить все тревоги позади. Близнецы почувствуют себя счастливыми, начнут дышать полной грудью и наслаждаться жизнью.

Весы

Сразу же после солнечного затмения Весов ждет новость, которая их очень удивит. Но беспокоиться представителям знака не стоит. Ничего плохого не произойдет. Скорее всего, эта новость будет касаться семейных дел, например Весы узнают о свадьбе или рождении ребенка у кого-то из близких родственников. Также Весам обещают положительные изменения на работе. Их повысят или предложат более высокую зарплату.