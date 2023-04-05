Тысячи гривен за 2 копейки: за какими разновидностями этих монет охотятся коллекционеры

Украинцы могут неплохо заработать на обычных копейках, которые еще совсем недавно были в обращении. Речь идет о монетах номиналом 2 копейки. В это сложно поверить, но за некоторые виды таких монет коллекционеры готовы платить по несколько тысяч гривен. Украинцам рассказали, какие копейки стоят дороже всего.

Например, алюминиевые 2 копейки разновидности 1АА выпущенные в 1996 году можно продать за 600-800 грн. При этом такие же монеты из немагнитной стали будут стоить значительно дороже – от 2800 и аж до 5600 грн.

Разницу в цене между одинаковыми на первый взгляд монетами объяснили специалисты профильного издания «Монеты-ягодки». Оказывается, 2 копейки из стали были выпущены тиражом в 2 тыс. штук специально для коллекционного набора НБУ. Но в этот набор их в итоге так и не включили. Наборы укомплектовали монетами из алюминия. Стальные же копейки попали в обращение, но в очень малом количестве. Они считаются невероятно редкими, поэтому их так высоко ценят коллекционеры.

Немалую сумму можно выторговать и за 2 копейки разновидности 2(10 к.)АА 1994 года выпуска. На аукционах минимальная цена такой монеты – 4 500 грн. Она отличается от других широким кантом на лицевой стороне (аверсе).

У этой монеты тоже есть своя история. Для ее чеканки использовали штемпель от 10-копеечной монеты, диаметр которой значительно меньше. Поэтому кант у этой разновидности 2 копеек и получился таким широким. Для монет этой разновидности нумизматы даже придумали свое характерное название – «перепутка».

Высоко ценится знатоками и монета 2003 года выпуска. За 2 копейки, отчеканенные в этом году, владелец может получить 1800-2200 грн. Такие экземпляры были выпущены в ограниченном количестве для годового набора Национального банка. Но набор этот выпускать передумали и часть монет оказалась в обращении. По этой причине монеты 2003 года также считают редкими и очень ценными.