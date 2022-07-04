«Дія» запускає дві нові послуги, яких давно чекали українці

У державному застосунку «Дія» незабаром з’являться два нових документи – пенсійне посвідчення та посвідка на проживання. Збільшення кількості доступних електронних документів розширить можливості українців та стане черговим кроком у справі побудови Цифрової держави.





Як повідомили у прес-службі Мінцифри, появі двох нових послуг в «Дія» українці завдячують співпраці відомства із цілою низкою міністерств. Зокрема, участь у створенні нових е-документів взяли Міністерство соцполітики, Міністерство внутрішніх справ, Пенсійний фонд та Держава міграційна служба України. Також у міністерстві повідомили, що днями розпочнеться бета-тестування електронного пенсійного посвідчення та посвідки на проживання, й запропонували всім бажаючим взяти активну участь у випробуванні сервісів.

Щоб долучитися до тестування пенсійного посвідчення власний документ пенсіонера повинен бути у форматі платіжної чи пластикової карти. Такі посвідченя в Україні почали випускати з 2014 року.

Для бажаючих першими випробувати е-посвідку на тимчасове чи постійне проживання, обов’язковою умовою є наявність фізичної посвідки, виданої з 25 квітня 2018 року. Йдеться про документ у вигляді пластикової карти з чіпом. Також для тестування знадобиться телефон з NFC та банківський рахунок, щоб авторизуватися в «Дії» з допомогою BankID.

Якщо користувач відповідає всім умовам та бажає приєднатися до числа тестувальників нових е-документів, йому потрібно пройти реєстрацію за посиланням https://team.diia.gov.ua/. Завдяки проведенню випробування команда розробників «Дія» зможе виявити слабкі місця у системі та вдосконалити нові послуги із врахуванням побажань українців.

У Міністерстві цифрової трансформації також зазначили, що цифровізація держави – це не лише робота програмістів та держустанов, але спільне завдання всіх українців. У процесі вдосконалення системи документообігу в країні важлива думка кожного громадянина. Адже мета створення додатку «Дія» – надання громадянам можливості в будь яку хвилину отримати доступ до всіх документів та держреєстрів в Україні.