США відправляють в Україну два зенітно-ракетні комплекси NASAMS – Пентагон

Сполучені Штати надсилають Україні дві зенітно-ракетні системи NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари та до 150 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм у рамках своїх останніх пакетів озброєнь для України. Пентагон заявив про це у п’ятницю.





Пакет допомоги вартістю близько 820 мільйонів доларів був оголошений президентом США Джо Байденом у четвер у Мадриді після зустрічі лідерів НАТО, яка була зосереджена на вторгненні Росії в Україну.

«Українці продовжують стикатися з жорстокістю, яка знову підкреслилася цього тижня під час нападу на торговий центр, заповнений мирними жителями. Вони продовжують боротися за свою країну, і Сполучені Штати продовжують підтримувати їх та їхню справедливу справу».

Враховуючи останні раунди допомоги, Сполучені Штати наразі виділили приблизно 6,9 мільярда доларів після того, як російські війська ввійшли в Україну 24 лютого та повернули повномасштабну війну в Європу.