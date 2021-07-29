Названо області України з найдорожчою землею для продажу

Липневе відкриття ринку землі в Україні поклало початок активній реалізації ділянок на усій території держави. Станом на початок місяця вже було виставлено на продаж 1973 ділянки землі. Та не в усіх регіонах України ціни на гектари ґрунту однакові. Деякі області за цим критерієм просто-таки б’ють усі рекорди.





Першість за ціною землі в Україні наразі утримує Київщина. Території поблизу столиці вартують від 2 до 4 тис. дол. за гектар. А ділянки, що знаходяться найближче до міста, у 10-20 кілометрах, можуть оцінюватися й в усі 4,5 тис. дол. за гектар. За іронією долі таких земель в Україні зараз виставлено на продаж найбільше – близько 430 ділянок.

До областей із найдорожчими землями можна також віднести Одеську, Дніпропетровську, Львівську та Полтавську. Кожен із цих регіонів наразі представлений на українському ринку землі більш ніж сотнею ділянок різної площі. Не поступається лідерам і Харківщина, Херсонщина, Житомирська та Вінницька області, де зараз продається в сумі близько 400 земельних паїв.

Найнижча вартість гектару наразі на територіях, близьких до лінії фронту. Зокрема за безцінь можна придбати ділянку у Луганській області, адже там ставка за гектар є рекордно малою. Та й пропозиція в цьому регіоні невелика – всього лише 17 ділянок.

За перші три тижні роботи ринку землі в Україні кількість угод про придбання ділянок вже склала понад 1100 одиниць, навіть попри високі ціни в момент старту продажу. До нових господарів перейшло право власності на 1530 гектарів.

Однак за оцінками експертів, вже незабаром можна чекати відносного здешевлення української землі. Восени зазвичай наступає період найвищої активності на ринку нерухомості. Торкнеться ця ситуація й земельного ринку. Різкий стрибок пропозиції знизить ставку за гектар, а кількість операцій із купівлі продажу збільшиться принаймні на 20%.