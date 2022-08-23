Плюс 20-30%: експерт розповів, які продукти харчування здорожчають восени

З початку повномасштабної війни в Україні відчутно зросла вартість продуктів харчування. Ціни більшості товарів підвищилися на 20% чи навіть на 30%. Про це повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.





На своєму останньому брифінгу, що проходив у «Медіацентрі Україна-Укрінформ», він розповів, які продукти здорожчали та чому. Також експерт дав прогноз щодо зміни вартості продовольчих товарів восени.

Найбільше на ріст цін, за словами головного аграрія країни, вплинула інфляція. Хоча не останню роль зіграли й проблеми з логістикою та висока вартість пального.

Експерт вважає, що восени ці фактори продовжать впливати на продовольчий ринок. А в додаток до них з’явиться ще одна проблема – це вартість енергоносіїв.

Вже у жовтні українцям доведеться значно більше платити за овочі. Огірки, помідори, овочі з борщового набору здорожчають принаймні на 20%. Здавалося б восени овочів буде вдосталь і ціни на них мали б навпаки знизитися. Але через необхідність зберігання городини в холодильних камерах, в їх ціну будуть закладати ще й вартість витраченої електроенергії.

Ще одним товаром, який на думку Марчука може суттєво додати в ціні, є хліб та інші хлібобулочні вироби. Адже після відновлення експорту зерна внутрішня його вартість закономірно почне зростати. Ці зміни українці відчують на власному гаманці вже за кілька місяців.

Загалом за здорожчанням продовольства Україна зараз займає 6 місце з 94 країн світу. Загальний показник збільшення вартості овочево-фруктового кошика за останніх пів року склав аж 19,9%. Це нечувана цифра для країни, яка завжди сама забезпечувала себе продовольством більш ніж на 90%. Та всі ми добре розуміємо, що в такому стані аграрний ринок опинився перш за все через повномасштабну війну з росією.