Міністр Оборони України розповів, чи зможуть жінки виїжджати за кордон з 1 жовтня

У зв’язку із впровадженням воєнного стану виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків тимчасово став неможливим. З’явилась інформація, що жінок також перестануть випускати з України з 1 жовтня 2022 р. Це здійняло хвилю обурення у суспільстві. Тому міністр оборони Олексій Резніков вніс пояснення, щодо мобілізації та виїзду для жінок та їх родин.





За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ сьогодні у війську 57 тисяч військовослужбовиць, 3,5 тисячі із них мають звання старших офіцерок. Сміливість та рівень підготовки військовослужбовиць робить із них чудових снайперів, операторів БПЛА, парамедиків. Для військовозобов’язаних жінок сьогодні діють ті самі закони, що й для чоловіків, тому вони не можуть виїхати.

За словами міністра постановка на облік у майбутньому буде проходити виключно із власного бажання українок. Система запрацює лише через рік. Кожна українка зможе сама прийти до військкомату та стати на облік, якщо цього захоче. Якщо хтось хоче виховувати дітей чи не пов’язувати роботу із ЗСУ — цього не потрібно робити. Зараз діє розпорядження про відстрочку від військового призову для жінок.

Порівняння майбутнього України із теперішнім Ізраїлем актуальні. Так, там служба в армії є обов’язковою для всіх без виключення. Але найближчим часом українці не будуть переходити до таких радикальних мір.

Питання воєнного обліку жінок вперше підняли у 2021 році. Сьогодні ним займаються компетентні експерти. Результати стануть відомими не раніше березня 2023 р.

На сьогодні усі представниці жіночої статі, що не є військовозобов’язаними, можуть вільно перетинати український кордон. Для виїзду не має необхідності брати різні довідки та дозволи. З першого жовтня ситуація також не зміниться.

Також міністр оборони виніс подяку українкам, які сьогодні на рівні із чоловіками боронять землю від країни-агресора.