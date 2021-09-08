Влада прокоментувала можливе подорожчання житла на 40%

Урядовий проект закону №5600, що вносить зміни до Податкового кодексу України, дещо ускладнить життя будівельним компаніям. Документ не дозволяє забудовникам ухилятися від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Хоча раніше, через недоліки у приписах кодексу, вони могли легко уникати таких витрат.





У відповідь на законодавчу ініціативу уряду гравці ринку нерухомості оголосили про підвищення цін на житло аж до 40%. Та чи є підстави до такого суттєвого здорожчання нерухомості? Чи варто громадянам поспішати із придбанням власного житла?

Як пояснив очільник податкового комітету ВРУ Данило Гетьманцев, погрози з боку будівельного бізнесу є абсолютно необґрунтованими. Новий закон лише буде вимагати від них в обов’язковому порядку виконувати свої податкові зобов’язання перед державою. Цієї норми забудовники повинні були притримуватися й раніше, проте знаходити законні шляхи для уникнення сплати податку.

Депутат не розуміє таких претензії з боку учасників ринку нерухомості, адже їм не призначали жодного нового виду податку, а лише зобов’язали платити звичайний ПДВ у розмірі 20%. Внаслідок такого незначного зростання податкового навантаження, будівельні компанії можуть підвищити ціни на квартири не більше, ніж на 7%.

«Міністерство фінансів не пропонує обтяжити продаж квартир податком на додану вартість, його забудовники зобов’язані платити вже зараз. Мінфін лиш впроваджує спеціальний механізм, що не дозволить будівельним компаніям уникати сплати ПДВ. А гучні заяви про підвищення цін на житло через примус забудовників сплачувати податок, який вони і так повинні були сплачувати – звучать як визнання провини», – прокоментував ситуацію Данило Гетьманцев.

Позатим голова парламентського податкового комітету підкреслив, що протягом перших двох кварталів 2021 року ціни на квартири і так збільшилися майже на 14%. Причому сталося це без впливу будь-яких законодавчих змін.