Ціни на електрику незабаром «злетять»: у деяких українців платіжки потяжчають на тисячі

В Україні можуть незабаром підвищити тарифи на електроенергію. Ціна стрибне вгору аж на 40%, тобто приблизно до 2 грн за кіловат. У зв’язку з цим середня платіжка української родини збільшиться з 238 грн майже до 330 грн. Натомість українці, що споживають понад 1000 кВт/год за місяць платитимуть за кожну одиницю енергії аж по 6,2 грн.

Як повідомили у НКРЕКП, родина з 2-3 чоловік за місяць споживає в середньому 165 кВт/год електроенергії. Тож після підвищення тарифу рахунок за світло у такої родини збільшиться орієнтовно на 90 грн. А от для українців, які за місяць використовують понад 1000 кіловатів енергії, прогноз значно гірший. Якщо зараз 1100 кВт/год їм обходяться у 848 грн, то після підвищення тарифу за ту саму кількість енергії їм доведеться заплатити 6 820 грн.

Зараз українці плвтять за світло по тарифу 1,44 грн за кВт/год, або 1,68 грн – при споживанні понад 250 кВт/год за місяць. Та з огляду на підвищення собівартості електроенергії та потребу в ремонті пошкодженої енергетичної інфраструктури, урядовці твердо налаштовані на підвищення тарифів.

Наразі в Кабміні все ще не мають чіткої стратегії щодо нових цін на світло. Озвучена версія із тарифом 2 грн за кВт/год та 6,2 грн за кожен кіловат понад 1000 кВт/год – основний сценарій. Однак урядовці все ще консультуються зі спеціалістами і не спішать приймати остаточного рішення.

Можливий варіант, що для споживачів, які використовують менше 1000 кіловатів за місяць, тариф залишать на актуальному рівні – 1,44 грн за кВт/год. Натомість підвищать ціну лише для більш забезпечених громадян з високим рівнем споживання. Та яким би не було рішення Кабміну, без схвалення президента Володимира Зеленського воно не набере чинності. А гарант, як відомо, зараз пильно слідкує за «тарифною темою» і не прийме завідомо згубного для народу рішення.