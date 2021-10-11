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Українці можуть розраховувати на допомогу в оплаті комуналки: як отримати гроші

11.10.2021
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За останній місяць кількість осіб, які розраховують на держдопомогу на виплату комуналки зросла на 100 тис. домогосподарств і тепер становить 2,5 млн. За підрахунками, середньостатистичний громадянин може розраховувати на дві тисячі гривень. Про це поінформували у прес-службі Міністерства соціальної політики.


Але це не остаточна сума. За словами заступника міністра Мінсоцу Віталія Музиченко, сума субсидії може досягати 10 тисяч грн. Але така сума належить тільки багатодітним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу. Це пов’язано з високими витратами на оплату комуналки.

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Для отримання соц. допомоги на комуналку можна діяти одним із способів:

  • звернутися в ЦНАП або до представника;
  • подати заявку онлайн на сайті Мінсоцу;
  • відправити папери по Укрпошті;
  • звернутися до органів соцзахисту.

комуналка

Як розраховується сума субсидіальної виплати

На розмір виплати впливає рівень доходу, кількість членів сім’ї та площа житла. Середньостатистична сім’я витрачає на блага цивілізації 15% від доходу. Але враховуючи, що у пенсіонерів рівень доходу набагато нижче, самотні люди похилого віку можуть отримати більше.

Без допомоги від держави можуть залишитися відразу з кількох причин. Це власники кількох одиниць рухомого і нерухомого майна, офіційно непрацюючі, особи з боргами по комуналці і ті, хто зробив покупку на суму від 50 тис. грн. До того ж якщо сім’я витрачає менше 15% від доходу на комуналку, то субсидія їм не “світить”. До того ж на остаточну суму впливатимуть норми використання газу, води та електрики. Вони зменшилися в півтора рази. Зміни набули чинності з початку жовтня.

Скільки держава виділила на субсидії

На майбутній опалювальний сезон виділено 12 млрд. гривень. Міністр фінансів впевнений, що цього вистачить, щоб допомогти всім громадянам України. До того ж представники держвлади рекомендують подавати заявку на субсидію всім, хто розраховує на допомогу.

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11.10.2021
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