Українці можуть розраховувати на допомогу в оплаті комуналки: як отримати гроші

За останній місяць кількість осіб, які розраховують на держдопомогу на виплату комуналки зросла на 100 тис. домогосподарств і тепер становить 2,5 млн. За підрахунками, середньостатистичний громадянин може розраховувати на дві тисячі гривень. Про це поінформували у прес-службі Міністерства соціальної політики.





Але це не остаточна сума. За словами заступника міністра Мінсоцу Віталія Музиченко, сума субсидії може досягати 10 тисяч грн. Але така сума належить тільки багатодітним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу. Це пов’язано з високими витратами на оплату комуналки.

Для отримання соц. допомоги на комуналку можна діяти одним із способів:

звернутися в ЦНАП або до представника;

подати заявку онлайн на сайті Мінсоцу;

відправити папери по Укрпошті;

звернутися до органів соцзахисту.

Як розраховується сума субсидіальної виплати

На розмір виплати впливає рівень доходу, кількість членів сім’ї та площа житла. Середньостатистична сім’я витрачає на блага цивілізації 15% від доходу. Але враховуючи, що у пенсіонерів рівень доходу набагато нижче, самотні люди похилого віку можуть отримати більше.

Без допомоги від держави можуть залишитися відразу з кількох причин. Це власники кількох одиниць рухомого і нерухомого майна, офіційно непрацюючі, особи з боргами по комуналці і ті, хто зробив покупку на суму від 50 тис. грн. До того ж якщо сім’я витрачає менше 15% від доходу на комуналку, то субсидія їм не “світить”. До того ж на остаточну суму впливатимуть норми використання газу, води та електрики. Вони зменшилися в півтора рази. Зміни набули чинності з початку жовтня.

Скільки держава виділила на субсидії

На майбутній опалювальний сезон виділено 12 млрд. гривень. Міністр фінансів впевнений, що цього вистачить, щоб допомогти всім громадянам України. До того ж представники держвлади рекомендують подавати заявку на субсидію всім, хто розраховує на допомогу.