Названо чоловічі імена, власники яких відштовхують жінок
Ім’я, яке носить людина, впливає на її долю та характер. Також воно впливає на те, як до неї ставляться оточуючі, як вони будуть поводитися з нею на роботі, у дружній компанії. Може здатися, що останнє з реальністю немає нічого спільного, але це можна довести на конкретних прикладах.
Є чоловіки, які відштовхують дівчат, із якими ті не бажають заводити стосунки. Носять вони певні імена.
Іван
Власник цього імені не викликає симпатії у панночок. Іван багатьом здається дурним, недалеким, відірваним від реальності. Тому жінки уникають його, намагаються не зв’язуватися з ним взагалі.
Олег
Творчий і винахідливий юнак із цим ім’ям хороший. Але разом з тим з Олегом ніхто особливо не прагне будувати романтичні стосунки або створювати сім’ю. Справа в тому, що цей хлопець надто самодостатній і самостійний, панночці в його житті місця може не виявитися.
Сергій
Власник цього імені романтичний, грамотний, він справляється з різними проблемами, виходить переможцем з будь-яких ситуацій.
Але з Сергієм навіть з урахуванням цього дівчата не дуже хочуть бути поруч. Він часом буває холодним, відстороненим. А залишатися на другому плані жінки не хочуть.
Валентин
Товариський та толерантний хлопець із цим ім’ям здається цікавим. Валентин може досягати поставленої мети, може викликати цим захоплення в оточуючих. Але панночки не тягнуться до нього, тому що довіряти він не вміє, постійно показує, що не вірить нікому і не збирається.
Олександр
Організованість та прагнення до порядку є добрими якостями. Але в Олександра вони проявляються понад будь-яку міру. Він дуже вимогливий до себе і партнерки, хоче, щоб все і завжди було ідеально. Жити під таким пресингом навряд чи комусь захочеться.
Хлопцям із наведеними іменами важко налагодити особисте життя. І виною всьому їх особистісні особливості.