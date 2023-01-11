200 тис. грн за три монети по 25 коп: українці готові платити шалені гроші за жменьку дрібних

В Україні за набір із трьох монет номіналом 25 копійок готові заплатити 200 тис. грн. Копійки були виставлені на продаж на онлайн-аукціоні Violity і одразу ж притягнули увагу десятків колекціонерів. Що ж особливого у цих на перший погляд звичайних обігових монетах?

Всі три монети з набору були викарбувані у 1992 році. Але цікаво тут інше: кожна копійка виготовлена з іншого виду металу – міді, алюмінію та срібла. Хоча зазвичай монети цього номіналу в Україні виготовляли з латуні.

Власник у своєму оголошенні майже нічого не розповів про монети. Зокрема він і словом не обмовився про їх походження. Зазначив лише, що жодна копійка з набору не підлягала реставрації. Хоча це і так видно неозброєним оком, адже на всіх трьох екземплярах можна помітити чимало дрібних подряпин та потертостей.

Ще однією особливістю цього лоту є те, що всі монети з набору належать до різновиду 5.1 ДАг. Як зазначили експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки», копійки цього різновиду є надзвичайно рідкісними і дуже цінуються колекціонерами. А тому й коштують вони досить дорого.

Монети різновиду 5.1 ДАг можна відрізнити від інших монет номіналом 25 копійок за такими ознаками:

на аверсі монети буква «ї» у слові «Україна» торкається своїм хвостиком наступної букви «н»;

на тризубі середній зубчик більш товстий та округлий;

листки та колоски з обох боків від герба пласкі і нечіткі;

на реверсі гроно №2 викарбуване у вигляді тупокутного трикутника;

гурт монети не має насічок і є абсолютно гладким.

Наразі ціна набору рідкісних монет номіналом 25 копійок складає 200 тис. грн. Однак торги будуть тривати ще чотири дні – до вечора 15 січня. Тож, зважаючи на привабливість цього лоту для колекціонерів, ціна монет ще може суттєво зрости.