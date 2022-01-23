Лікарі розповіли про те, що буде з організмом, якщо не пити нічого крім води

Останнім часом проблеми зі здоров’ям, які пов’язані з нестачею рідини в організмі, все частіше трапляються у людей різного віку. Лікарі наполягають, що дотримання норм споживання рідини – це профілактика багатьох хвороб. Але важливо не лише звертати увагу на те, скільки пити, а й на те, що пити. Чим замінити чай, каву, газовану воду, щоб бути здоровим?





Найкращим і найприроднішим напоєм для людини є чиста вода. Ні напої з вмістом кофеїну, ні навіть соки і тим більше алкогольні напої не є повноцінними джерелами рідини. Фахівці назвали 4 основні причини, через які потрібно пити саме чисту воду.

Вода для схуднення

Якщо 9 днів не пити жодних напоїв, крім чистої води, можна скинути кілька кілограмів зайвої ваги. Вода прискорює метаболізм, знижує почуття голоду, допомагає спалювати жир.

Вода для серця та мозку

При достатній кількості води, що вживається, кров стає менш густою. Серцю легше працювати, тому весь організм, у тому числі мозок, у достатній кількості забезпечується киснем.

Вода для молодості

Догляд за шкірою дуже важливий для зовнішнього вигляду. Але якщо шкірні покриви не отримують достатньо зволоження зсередини, то намагання виглядати молодше за допомогою косметичних засобів можуть бути марними.

Вода для імунітету

Достатня кількість води в організмі може бути профілактикою багатьох захворювань. Якщо організм не зношується боротьбою, наприклад, із підвищеним тиском, то імунна система працює значно ефективніше.

Крім того, вживаючи замість інших напоїв воду, можна суттєво заощадити. Досить порівняти, скільки коштує пачка магазинного соку та пляшка чистої питної води.

Наступного разу, наливаючи собі каву, задумайтеся, можливо краще випити склянку чистої води?

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