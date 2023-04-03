Дома в Карпатах от $5000: что можно приобрести за эти деньги

В Украине можно за вполне умеренную сумму купить дом в Карпатах. Чтобы стать владельцем недвижимости в горах хватит и $5000. Правда, от такого жилья не стоит ожидать многого. Дешевые дома в большинстве своем не имеют базовых коммуникаций и нуждаются в капитальном ремонте.

На украинских порталах по продаже недвижимости можно найти немало объявлений для желающих приобрести себе домик в горах. Среди недорогих вариантов есть например 4-комнатный дом в Межигорье Львовской области. Несмотря на большую площадь 100 кв. м и наличие участка в 25 соток возле дома, владелец просит за него всего $5000.

В доме есть электроэнергия. А вот газа нет и провести его невозможно. Санузел также отсутствует. Вблизи находится продуктовый киоск и остановка транспорта. По словам автора объявления, дом отлично подойдет для отдыха. Ведь место очень живописное, к тому же есть лыжный спуск.

Но кроме отсутствия газоснабжения, у этой недвижимости есть еще один существенный недостаток. В доме уже около 6 лет никто не живет, поэтому он несколько заброшен. Новому владельцу придется приложить немалые усилия, чтобы привести его в жилое состояние. Да и обойдется это довольно дорого.

Похожий дом продают в соседнем с Межигорьем селе Жукотин. Правда, он немного дороже. За четыре комнаты и веранду общей площадью 100 квадратов придется заплатить $6500. Дом находится фактически в лесу, рядом с рекой. При этом от него недалеко от магазина и школы.

Есть два погреба, сарай, колодец. Также дом оборудован мебелью. Недалеко находится остановка, откуда регулярно ездят автобусы в ближайший городок Турка и во Львов.

Стоит отметить, такие цены на недвижимость в горах являются достаточно низкими. Для сравнения, пригодный для проживания дом в селе или небольшом городке стоит не менее $10 тыс. Однако вложить деньги в старый дом в Карпатах гораздо выгоднее. Его можно отремонтировать или построить вокруг него другой дом большего размера, а затем сдавать в аренду отдыхающим.