Украинским семьям будут выплачивать по 7 тыс. грн в месяц: как получить деньги

Украинцы, которых война заставила покинуть родные места и искать убежище в других регионах страны, имеют право на материальную помощь. Так, на обычную семью в составе двух взрослых и ребенка государство выплачивает по 7 тыс. грн в месяц. Кто имеет право на выплаты и как подать заявление?

Как отмечают в Министерстве социальной политики Украины, на ежемесячные выплаты от государства имеет право каждый гражданин, относящийся к категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о людях, которые официально зарегистрированы в регионах, где идут боевые действия, временно оккупированных населенных пунктах или территориях, которые некоторое время находились в таком статусе.

Внутренним переселенцам, зарегистрировавшимся на получение денежной помощи, каждый месяц будут начислять фиксированную сумму:

2 тыс. грн – на взрослого человека (старше 18 лет);

3 тыс. грн – на ребенка или инвалида.

Таким образом, среднестатистическая семья из трех человек – двух взрослых и ребенка – будет получать 7 тыс. грн в месяц.

Чтобы оформить ежемесячную материальную помощь для ВПЛ переселенцам необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать лично или онлайн в приложении «Дия».

Лично подать заявление можно:

в ЦНАПе по месту текущего пребывания;

в управлении социальной защиты;

через лицо, уполномоченное местным исполнительным органом власти (сельским или городским советом).

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий факт регистрации в населенном пункте, находящемся под оккупацией или охваченным боевыми действиями.

Подать заявление на выплаты онлайн еще проще, ведь все необходимые для этого документы уже есть в «Дия». Переселенцу нужно лишь авторизироваться в государственном приложении и выбрать услугу «Помощь для ВПЛ». Эта услуга комплексная, поэтому пользователю сразу предложат получить справку внутренне перемещенного лица и оформить ежемесячные выплаты.