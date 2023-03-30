Украинцев предупредили о новых отключениях света: когда ждать и как подготовиться

Несмотря на то, что ситуацию с электроснабжением в Украине удалось урегулировать, граждан призвали не забывать о мерах энергоэффективности. Ведь ближе к зимнему сезону снова может возникнуть дефицит электричества. К тому же, не исключены повторные атаки врага на энергосистему страны. Поэтому украинцам посоветовали использовать следующие несколько месяцев для подготовки к повторным массовым отключениям.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он подробно объяснил, что именно могут сделать украинцы, чтобы предотвратить возможные отключения света или по крайней мере сделать их последствия менее ощутимыми.

Каждому украинцу следует принять следующие меры:

заменить в своем доме лампы накаливания на энергоэффективные. Для этого можно воспользоваться государственной программой обмена ламп;

проверить, сколько электричества потребляют наиболее часто используемые устройства и, по возможности, заменить их на более энергоэффективные. Можно также изменить режим работы некоторых домашних приборов, чтобы они потребляли меньше электроэнергии;

ни в коем случае не избавляться от повербанков, генераторов и других автономных источников энергии, которыми пользовались во время массовых отключений. Если таких устройств у потребителя нет, желательно приобрести их до начала следующего отопительного сезона.

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что энергетики постоянно работают над ремонтом поврежденных электростанций и коммуникаций. Они каждый день делают все возможное, чтобы восстановить энергосистему страны после многочисленных ракетных ударов россиян. Однако от потребителей тоже многое зависит.

Свой вклад в восстановление энергетической инфраструктуры может внести каждый украинец. Нужно только ответственно относиться к энергопотреблению и не брезговать разнообразными техническими средствами, которые могут уменьшить объем используемого электричества.

Главный энергетик страны также отметил, что в следующие шесть месяцев серьезных проблем со светом в Украине не предвидится. Но людям все дно нужно быть готовыми ко кратковременным локальным отключениям, поскольку отремонтировать все поврежденные россиянами электростанции энергетики к следующей зиме могут и не успеть. К счастью, Украина теперь подключена к европейской энергетической системе и при необходимости может импортировать электроэнергию. Так что «блекаут» украинцам в любом случае не грозит.