Минреинтеграции обратилось с важным сообщением к владельцам кредитных карт

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выпустило руководство, которое поможет украинцам защитить свои платежные карты. Соблюдая эти меры безопасности, граждане могут защитить себя от возможного мошенничества и несанкционированных операций.

Во-первых, никогда не храните PIN-код своей платежной карты вместе с самой картой – лучше запомните его. Кроме того, никогда не сообщайте PIN-код или CVV2-код своей карты даже сотрудникам банка или правоохранительных органов. Регулярно меняйте PIN-код своей карты, но делайте это только в надежном банкомате в отделении банка.

Установление ежедневного лимита снятия средств с вашей платежной карты поможет предотвратить крупные несанкционированные снятия в случае мошенничества. Подключение к услуге SMS-уведомлений обо всех операциях по карте позволит вам отслеживать активность и быстро реагировать на любые подозрительные действия.

Заходя в приложение мобильного банкинга, пользуйтесь только собственными устройствами и не вводите личную информацию на чужом телефоне. Воздержитесь от хранения данных вашей карты на сайтах электронной коммерции, так как это может увеличить риск кражи во время кибератак.

Если ваша карта утеряна или украдена, незамедлительно обратитесь в свой банк, чтобы ее заблокировали. Следуя этим рекомендациям по безопасности, украинцы могут предпринять активные шаги для защиты своих платежных карт и минимизации потенциальных рисков.