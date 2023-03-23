Нові тарифи на комуналку, перерахунок пенсій та стрибки курсу долара: які зміни українцям принесе квітень

У квітні на українців чекає кілька значних змін, причому не всі вони будуть позитивними. Зокрема підвищать тарифи на воду а можливо, й на електроенергію. При цьому частині пенсіонерів збільшать суму виплат, а долар продовжить падати і може сягнути навіть 38 грн/$.

Як зміняться ціни на комуналку?

Водопостачання вже з 1 квітня подорожачає на 12,3%. Рішення щодо підвищення тарифів в Раді вже фактично прийняте. Вмотивоване воно майже двократним здорожчанням реагентів для очищення води та збільшенням витрат на заплати працівникам.

Що ж стосується тарифів на електроенергію, що це питання поки що залишається відкритим. Наразі в уряді обговорюють підвищення цін до 2,5-2,7 грн за кіловат, тобто майже удвічі. Проте остаточне рішення все ще не прийняте.

Кому та на скільки підвищать пенсії?

Збільшення пенсійних виплат у квітні чекає на громадян, які продовжили працювати після виходу на заслужений відпочинок. Таких пенсіонерів в Україні зараз налічується близько 2,7 млн. Проте на перерахунок виплат зі збільшенням стажу можуть розраховувати лише пенсіонери, які після оформлення пенсії встигли відпрацювати принаймні 2 роки.

Розмір підвишки буде залежати від офіційної зарплатні пенсіонера та кількості років додаткового стажу, отриманого після виходу на пенсію. В середньому ж сума пенсії у цієї категорії пенсіонерів зросте на 5-6%. Однак на нову пенсію доведеться зачекати до травня, а надбавку за квітень українцям нарахують заднім числом.

Що буде з доларом?

За прогнозами експертів у квітні тенденція до здешевшання долара продовжиться. За останні кілька місяців готівковий курс «американця» стрімко знизився із 40 грн/$ до 38,5 грн/$. Цьому сприяло регулярне надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів. А за останній місяць в Україні ще й суттєво скоротилися витрати на енергоресурси, що також посприяло стабілізації курсу.

З огляду на ці та інші позитивні чинники, керівник відділу аналітики компанії Concorde Capital Олександр Паращій припускає, що курс долара продовжить знижуватися. За його прогнозом у квітні ціна долара коливатиметься в межах 38-38,5 грн/$. Та це лише за умови, що «зерновий коридор» працюватиме злагоджено, а країна зможе й надалі отримувати стабільний прибуток від експорту зерна.