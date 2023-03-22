Высокая зарплата без высшего образования: кто в Украине зарабатывает от 30 тыс. грн

В Украине можно зарабатывать от 30 тыс. грн без высшего образования. В частности, высоко ценится работа таких специалистов, как водители-дальнобойщики, маляры, тонировщики автомобилей и автомеханики. Их зарплаты иногда достигают даже 40-50 тыс. грн в месяц.

Такими данными поделился один из крупнейших кадровых порталов Украины Work.ua. При этом специалисты ресурса отметили, что на зарплату работников существенно влияет их квалификация и опыт работы. К тому же цена за ту же работу в крупных мегаполисах и маленьких городках может сильно отличаться.

Водитель грузовика или бензовоза может рассчитывать на доход 50 тыс. грн в месяц. Такие вакансии предлагают компании занимающиеся оптовой торговлей и логистикой, а также сети АЗС. Требований у работодателей немного: водитель должен иметь не менее 1 года опыта на аналогичной работе. При этом ему предлагают официальное трудоустройство с оплатой в среднем 4 грн за 1 км. А поскольку в месяц работник успевает проехать примерно 13 тыс. км, то и зарплата получается достаточно высокая.

Тонировщик машин может зарабатывать до 45 тыс. грн. Правда, без опыта устроиться на такую работу не получится. Работодатели даже не будут рассматривать кандидатов, имеющих за плечами менее 1 года стажа. В обязанности тонировщика входит собственная тонировка и растонировка стекла, а также его укрепление, защита и снятие пленок.

Маляр МДФ-фасадов зарабатывает в среднем 40 тысяч гривен в месяц. Имея опыт работы маляром по дереву и навыки использования пульверизатора, получить такую работу несложно. В обязанности маляра входит качественная покраска фасадов. Кстати, большинство работодателей предлагают официальное трудоустройство.

Автомеханики могут получать до 30 тысяч гривен в месяц. Однако требования к опыту работы в этой профессии выше – от 2 лет. В обязанности механика входит диагностика и ремонт автомобилей. Конкретный размер его зарплаты зависит от количества отработанных часов и объема проделанной работы. То есть, чтобы зарабатывать больше, лучше устраиваться на популярную СТО, у которой много клиентов.