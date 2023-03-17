Прострочка та фальсифікат у магазинах: українцям розповіли, як вберегтися від неякісних продуктів

В магазинах та супермаркетах українцям нерідко продають продукти сумнівної якості. Трапляються фальсифікати та товари з поганим складом, які пропонують під виглядом акційних. Та ще частіше це звичайна прострочка, тобто продукти у яких закінчується або вже закінчився термін придатності. Такі товари можуть призвести до отруєння та завдати непоправної шкоди здоров’ю. Як же вберегтися від неякісних продуктів?

Як зазначила декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції одного з профільних навчальних закладів України Лариса Баль-Прилипко, перш за все варто звернути увагу на вигляд самого продукту. Наприклад прострочене м’ясо та ковбаси можуть відрізнятися за кольором і мати неприємний запах.

Також не зайвим буде перевірити термін придатності, звернувши особливу увагу на те, чи не приклеєна на оригінальну етикетку ще одна з іншим строком придатності. Адже деякі магазини таким чином намагаються обдурити покупців та продати їм прострочку.

Не радить експертка брати товари на акційних полицях. У будь якої акції є причина. Зазвичай це спливаючий строк придатності товару, неправильні умови зберігання або низька якість. Тож обираючи акційний товар потрібно ретельно перевірити всі його параметри.

Загалом купувати товари, які легко псуються, зокрема м’ясо, ковбаси, рибу та молочку, краще у перевірених торгових точках, де дотримуються санітарних норм. Придбати продукт у великій мережі супермаркетів значно надійніше ніж на стихійному ринку, де якість товару викликає великі сумніви, а перевірити умови його зберігання взагалі неможливо.

До того ж придбавши неякісний продукт в магазині покупець завжди може притягнути до відповідальності його керівництво. А от з «базарниками» все не так просто. Знайти продавця, товар якого призвів до отруєння чи інших негативних наслідків, часом буває просто неможливо.