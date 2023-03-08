На пенсию можно не рассчитывать: кого из украинцев в старости оставят без копейки

Украинцев, совершивших преступления против государства, собираются лишить пенсии. Соответствующие законопроекты уже разработали в Министерстве социальной политики Украины. Кто и за какую вину останется на старости без копейки?

Согласно инициативе Минсоца лишать пенсий будут украинцев, осужденных за:

насильственное изменение конституционного строя – статья 109 Уголовного кодекса Украины;

посягательство на территориальную целостность страны – статья 110 УКУ;

государственную измену – статья 111 УКУ;

коллаборационная деятельность – статья 111-1 УКУ.

Если парламент поддержит предложения Министерства, таких граждан будут лишать пенсий. Правда, без выплат они останутся лишь на срок отбывания своего наказания. Когда же осужденный выйдет из тюрьмы, ему снова начнут платить пенсию.

Сейчас законопроекты Министерства соцполитики размещены на официальном сайте ведомства для публичного обсуждения. На этом этапе все желающие могут высказать свое мнение о содержании этих документов и предложить свои поправки. Затем каждый законопроект должен быть утвержден в Кабинете Министров, и только тогда они попадут на голосование в парламент.

Авторы инициативы о лишении государственных изменников пенсий считают такое наказание вполне обоснованным. Они убеждены, что государство должно хотя бы таким образом продемонстрировать свое отношение к людям, которые в решающий для страны момент приняли сторону врага.

Хотя на самом деле временное прекращение пенсионных выплат нельзя считать радикальной мерой. Ведь когда предатель родины отсидит в тюрьме назначенный ему срок и выйдет на свободу, ему продолжат платить пенсию, как и раньше. Новый закон лишь создаст им временные неудобства.

Сложнее будет ситуация для преступников предпенсионного возраста. Из-за тюремного заключения они могут не успеть выполнить требования по стажу, которые к тому же постоянно увеличиваются (ежегодно на 12 месяцев). Тогда бывший коллаборант будет вынужден в старости выживать на гроши.