Мошенники массово обворовывают клиентов ПриватБанка: их цель – пенсионеры

В Украине мошенники обворовывают пожилых граждан, притворяясь работниками банка. Жертвами такой схемы уже стали более полусотни клиентов ПриватБанка. Как работают злоумышленники?

Украинцам звонят будто бы работники Привата и рассказывают, что к их счетам получили доступ мошенники. Затем они убеждают жертву назвать данные своей карты, причем не только ее номер, но и CVV, срок действия, PIN и даже код из СМС, которое может прийти владельцу карты просто во время разговора.

Конечно, настоящие работники банка никогда бы не просили у клиентов такие данные. Но об этом знают далеко не все. Поэтому мошенники выбирают своими жертвами пенсионеров, которые плохо разбираются в особенностях мобильного банкинга и наивно рассказывают все, о чем у них спрашивают.

Получив нужную информацию, преступники привязывают карточки своих жертв к платежным системам Google Pay или Apple Pay. А затем, пользуясь технологией NFC, снимают с карточек все до копейки.

Недавно двое молодых людей, действовавших по такой схеме, обворовали 60 пенсионеров на сумму 1 млн грн. В Киберполиции убеждены – мошенники умышленно избрали своей целью именно пожилых людей. Ведь у них было совсем не сложно выпытать всю необходимую информацию.

Но хуже всего в этой ситуации то, что деньги жертвам мошенников могут так и не вернуть. Банк имеет полное право отказать в компенсации клиентам, если снятие средств с их карт было подтверждено с помощью технологии 3D-Secure. Имеется ввиду код из СМС, который обворованные пенсионеры сами сообщали мошенникам.

Поэтому украинцев в очередной раз предостерегли не сообщать никому данные своих карт, и тем более не диктовать подтверждающие коды из СМС. Ведь работники банка таких вопросов не задают, а на той стороне трубки может оказаться мошенник, который обберет вас «до нитки».