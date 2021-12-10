Хто знайде вкрадене, а на кого чекає диво: гороскоп на п`ятницю, 10 грудня

У п’ятницю на нас впливають енергії одразу двох місячних діб. З ранку це умиротворений і спокійний 6-й місячний день, а після обіду набирає чинності активна і діяльна 7-а місячна доба. Налаштуйтеся на те, що весь день і до вечора на всіх чекають вдалі збіги і щасливі випадковості.





Гороскоп на 10 грудня для Овнів

Якщо доля покликала вас у дорогу, це добрий знак — ви рухаєтеся разом із плином життя.

Гороскоп на 10 грудня для Тельців

Ця місячна доба відкриє вам нові горизонти — терміново вирішуйте, з чого ви почнете.

Гороскоп на 10 грудня для Близнюків

У цю місячну добу ви захочете опікуватися всім навколо. Це чудово, але краще робити це в міру.

Гороскоп на 10 грудня для Раків

День дасть вам багато їжі для розвитку ваших ідей – обов’язково запишіть усі розумні думки.

Гороскоп на 10 грудня для Левів

На вас чекає букет приємних сюрпризів і новин – прийміть їх з розкритими обіймами.

Гороскоп на 10 грудня для Дів

Забудьте про невдачі та сумніви, у цей день вам підвладні будь-які рекорди.

Гороскоп на 10 грудня для Терезів

Настав час для того, щоб знайти вкрадені чи зниклі речі. Інтуїція вам на допомогу.

Гороскоп на 10 грудня для Скорпіонів

Цієї місячної доби відкрийте своє серце для кохання — треба наважитися сказати головні слова.

Гороскоп на 10 грудня для Стрільців

З ранку не гарячкуйте, а ближче до вечора відпустіть себе у ваших добрих поривах.

Гороскоп на 10 грудня для Козерогів

Розслабтеся і чекайте чудес – цей місячний день заохочує тих, хто вірить у себе і в чаклунство.

Гороскоп на 10 грудня для Водоліїв

Усі добрі побажання у цей день здійснюються. Скажіть уголос те хороше, що бажаєте людям.

Гороскоп на 10 грудня для Риб

Вам потрібно зазирнути в себе і вимовляти тільки те, що відповідає вашим щирим бажанням.