ПриватБанк блокує рахунки українців за непідтвердження: вирішити можливо лише у відділенні

Українську пенсіонерку заблокували в онлайн-банкінгу за те, що вона не підтвердила одну з виконаних транзакцій. До того ж номер клієнтки позбавили статусу фінансового. Для відновлення доступу до свого акаунту у Приват24 старенькій доведеться подолати понад 20 км до найближчого відділення.





Про таке непорозуміння із ПриватБанком повідомив син постраждалої пенсіонерки на спеціалізованому форумі Міністерства фінансів.

«Мама здійснила переказ у додатку Приват24 зі свого рахунку на рахунок в іншому банку. Операцію скасували, після чого і додаток, і номер одразу ж стали неактивними. У службі підтримки нам сказали, що платіж не було підтверджено. Тож буцім то в цілях безпеки оператор зняв із номера телефону статус фінансового», – розповів клієнт.

Чоловік стверджує, що від таких непорозумінь із банком його мати страждає регулярно. Можливо все було б не так складно, якби проблему можна було вирішити дистанційно. Однак для того, щоб активувати додаток та номер телефону, потрібно звернутися у відділення. А до найближчої філії Привату пенсіонерці доведеться добиратися аж 24 км та витратити на дорогу близько 400 грн.

Громадянин запитав у працівників банку, чому вони не передзвонили своїй клієнтці, якщо виникли підозри щодо виконаної операції. Натомість одразу ж заблокувати акаунт.

У ПриватБанку відповіли лише, що намагалися захистити кошти клієнтки від шахраїв. «Дуже шкода, що турбота про фінансову безпеку вашої мами спричинила таку проблему. Ми справді відправляємо деякі операції на додаткову перевірку, щоб переконатися, що їх здійснює саме клієнт. Таким чином ми лише намагаємося захистити особисті рахунки під посягань шахраїв», – зазначили в банку.

Також у Приваті пояснили, що підтвердити свій фінансовий номер можна не лише у відділенні. Для цього підійде навіть звичайний банкомат.

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