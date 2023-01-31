Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 31 января, растущая Луна в Близнецах дарит решительность и энергию представителям всех знаков зодиака, но предупреждает о необходимости правильно приложить свои силы. Один неосторожный шаг — и конфликта интересов не миновать. Все в этот день нужно делать осознанно, продумав весь процесс до логического завершения. Сегодня вы увидите, какие перемены пошли на благо, а какие не дали должного результата. Анализируйте, перестраивайте планы, старайтесь думать на два шага вперед. Если чувствуете дискомфорт, не миритесь. Ищите причины и работайте над устранением препятствий и негативных эмоций.

♈ Овен

Вселенная учит нас через контрасты. Когда мы оказываемся в конфликтных ситуациях, важно сделать паузу и спросить: «Какой здесь скрытый урок?» Понимание, ясное видение слабых точек является неотъемлемой частью каждого процесса в вашей жизни. Пора довериться идеям и вдохновению, которые вы получаете в данный момент. Важно следовать импульсу, даже если он не всегда имеет смысл для вашего логического ума. Поверьте, что вас ведут в направлении роста.

Космический совет: внесите ясность в каждый момент ваших отношений с собой и миром.

♉ Телец

Вы можете найти или не найти «того самого», но не позволяйте обстоятельствам и людям делать вас причиной всех бед. Вы очень усердно работали над собой в прошлом году, и теперь вы понимаете, чего вы не хотите от жизни и от ваших отношений. Войдите в пространство ясности и соответствующим образом сформулируйте свое намерение. Говорить «нет» тому, что не резонирует с песней вашей души, — сила. Вы не обязаны терпеть. Ищите счастье и гармонию, не соглашайтесь на меньшее.

Космический совет: заявляйте о своих желаниях и намерениях прямо, будьте честны.

♊ Близнецы

Не поддавайтесь иллюзии бессилия, Близнецы. Вы убили много драконов на своем пути. Что заставляет вас чувствовать, что на этот раз вы не сможете одержать победу над обстоятельствами? Возможно, в ваших сомнениях есть скрытый урок. Уединение, перемещение в пространство тишины позволит вам видеть вещи со стороны. Дайте себе эти минуты тишины и поговорите с самими собой. Отстаивание себя будет главной темой диалога. Помните, если ваши решения делают вас злодеем в чьей-то истории, так тому и быть.

Космический совет: всегда выглядеть хорошим не получится, просто будьте собой.

♋ Рак

Вот в чем дело, Раки: ваше искусство не всегда должно спасать мир. Оно не всегда должно вдохновлять на изменения или начинать революцию. Иногда оно должно просто спасти вас. Думайте о своем творческом самовыражении как о способе выпустить на волю чувства, которые вы подавляли годами. Думайте о своих творениях как о средстве достижения катарсиса, сосуде для путешествия в высшие сферы и переживания чувства возвышения. Вы обязаны смело выражать себя и делиться своим голосом в манере, которая именно вам кажется подлинной.

Космический совет: сегодня пусть ваше творческое вдохновение спасет вас.

♌ Лев

Может быть, мы зависимы от наших страданий? Почему мы любим сочувствовать другим и повторять историю о том, как нам больно внутри? Это замкнутый круг человека со слабой позицией. Пора изменить повествование. Определите все ситуации, после которых вы повторяете фразу «почему я?». Как это служит вашему высшему благу? Никак. Изменение мышления жертвы — на этом Вселенная просит сосредоточиться в ближайшие дни. Никто не в праве приуменьшать боль, которую вы можете испытывать сейчас. Это не обесценивание, а просто напоминание, что за облаками есть радуга.

Космический совет: откажитесь от мышления жертвы, пора принять активную позицию в жизни.

♍ Дева

Земная школа может быть безжалостной. Но вы забываете, что белая полоса всегда сменяет черную. Итак, вместо того, чтобы позволить всем этим низким вибрационным энергиям сбить вас с толку, примите правила игры. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя хорошо сегодня. Помните, вы пришли в этот мир, чтобы реализовать присущую вам магию. Вы пришли сюда, чтобы помнить — вы заслуживаете испытывать радость в любой форме.

Космический совет: в ваших руках невероятная сила, поверьте в себя, и судьба покорится.

♎ Весы

Вы служите этому миру так, как предопределено Вселенной и Судьбой, вы вдохновляете окружающих на изменения по мере собственного развития. Иногда вы не можете оценить результаты своих усилий, и это нормально. Поверьте, что вы творите магию в большем количестве ситуаций, чем можете себе представить. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, звезды просят вас выбирать людей, которые выбирают вас. Пора перестать приуменьшать свои потребности, уйти от людей, которые не вызывают у вас чувства взаимности.

Космический совет: уходите от людей, с которыми не возникает взаимности.

♏ Скорпион

Дело не в наградах и почестях, Скорпионы. Дело только в том, что вы чувствуете, когда думаете о завершенном проекте или полученном опыте. Как далеко вы продвинулись с тех пор, как впервые взяли на себя обязательство? Отпустите необходимость сравнивать свою траекторию с траекторией других или искать внешнее подтверждение. Вместо этого старайтесь укрепить и подтвердить свою собственную силу, мотивировать себя идти вперед и только вперед. Сегодня Вселенная напоминает, что вы делаете действительно много и имеете право быть довольными собой.

Космический совет: смягчите внутреннего критика и осознайте, как далеко вы продвинулись.

♐ Стрелец

Это время направления новых идей и вдохновения, Стрельцы. Это время тренировки ваших творческих мышц и представления миру идей, которые вдохновят на перемены на коллективном уровне. Помните, в настоящее время нет ничего «слишком революционного». Отпустите искусственные представления, что является «нормальным», поскольку так вы пробуждаете самую непродуктивную версию себя. Стоя в своем свете, вы даете другим разрешение делать то же самое.

Космический совет: нет ничего «слишком», если в поступке — требование вашего сердца.

♑ Козерог

Расслабляться. Вам необходимо расслабляться, и нет плохого способа сделать это. Если работает — делайте. Доверьтесь процессу, Козероги. Знайте, что вы находитесь в удивительном процессе воплощения своих самых смелых мечтаний и самых сокровенных желаний. Не заставляйте себя, слушайте сердце. В сфере любви звезды указывают на возможное появление эмоционально зрелого партнера — то что вам сейчас нужно. Вселенная очень старается ради вашего блага. Появится человек, который не боится раскрывать свои чувства, несмотря на испытания, что он пережил в прошлом. Чтобы сохранить ценную связь, практикуйте честность, позволяя себе быть такими, как есть.

Космический совет: у вас есть вся космическая поддержка, которая нужна в данный момент.

♒ Водолей

Сейчас самое время уделить приоритетное внимание высшему образованию или повышению квалификации. Стать отличником, которым вы всегда стремились быть. Это лучший момент, чтобы провести время в компании своих наставников и тех, кто помогал вам развиваться на протяжении многих лет. Что-то подсказывает нам, что вы оглянетесь на это как на поворотный момент! Некоторые представители знака могут почувствовать вдохновение к преподаванию, желание поделиться знаниями и мудростью с теми, кто хочет идти тем же путем. Помните, идеальное время — сейчас, идеальное время — сегодня. Не позволяйте своим страхам и запретам удерживать вас от исполнения мечты.

Космический совет: уделите время своему образованию, это всегда толчок в сторону роста.

♊ Рыбы

Это священный день заботы о себе, который нужно провести в радости и покое. Вы стильно сходите с колеса хомяка, замедляетесь, преображаетесь и перенаправляете свою энергию на себя. Делать нечего и некуда идти. Вы предоставлены сами себе. Итак, насладитесь сладостью этого момента! Ваш внутренний художник также, вероятно, будет бороться за ваше внимание сегодня. Освободитесь от идеи совершенства и отдайтесь творческому процессу. Не все, что вы транслируете, должно спасать мир! Пусть это спасает вас. Делайте хотя бы сегодня только то, что приносит радость и гармонизирует.

Космический совет: сегодня священный день заботы о себе!