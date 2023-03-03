Теперь не только алкоголь: в Украине ведут акциз на газированные напитки

В Украине намерены ввести акциз на сладкие газированные напитки. Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9032, призванный внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. Если его примут, акциз придется платить за все минеральные и газированные воды, содержащие сахар, подсластители или ароматизаторы.

По предложению народных депутатов Антонины Славицкой и Анатолия Бурмича, входящих в состав авторов законопроекта, сумму акциза будет определять количество сахара или подсластителя в 1 литре напитка. Налоговая ставка, предусмотренная в документе, составляет 10 грн за каждые 25 грамм сахара. Налогообложению по этому правилу будут подлежать все напитки с кодом УКТ ВЭД 2202 10 00 00.

Правда, инициаторы нововведения предложили на время военного положения в стране смягчить условия налогообложения, уменьшив ставку акциза вдвое. То есть, за каждые 25 грамм сахара или подсластителя в литре напитка придется платить не 10 грн, а лишь 5 грн. В законе нардепы прописали срок действия такого пониженного акциза до 31 декабря 2023 года. Но в случае продолжения действия военного положения ставка акциза не изменится вплоть до дня его отмены.

Авторы революционного законопроекта убеждены, что введение акциза на сладкую газировку будет способствовать ограничению потребления сахара и общему оздоровлению украинцев. Ведь когда минералка и сладкие напитки подорожают, их популярность среди населения значительно уменьшится. А учитывая, что в каждом литре популярных в Украине Coca-cola, Pepsi, Fanta и т.д. содержится около 100 грн сахара на 1 л, их стоимость вырастет не менее, чем на 40 грн.

Проект закона был зарегистрирован в парламенте 17 февраля 2023 года. Сейчас его рассматривают в профильном комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Чтобы закон был принят, он должен успешно пройти оба чтения и получить подпись президента Владимира Зеленского.