Приват начал блокировать счета старых клиентов: попавший под удар

ПриватБанк начал «замораживать» счета клиентов с временно оккупированных территорий. С такой проблемой сталкиваются даже украинцы, которые уже эвакуировались из захваченных россиянами населенных пунктов и сейчас находятся за границей. В ответ на жалобы владельцев заблокированных счетов в банке уверяют, что действуют согласно закону.

О проблеме, которая за последние несколько месяцев уже приобрела массовый характер, стало известно из комментариев на сайте «Минфин». Там клиенты Привата рассказали свои истории о том, как вдруг остались без доступа к собственным деньгам.

В частности, одна из клиенток государственного банка сообщила, что ПриватБанк просто расторг с ней договор после почти 10 лет сотрудничества. Счет «заморозили» по закону о противодействии финансированию терроризма.

Обвинение достаточно серьезное, хотя украинка утверждает, что никаких сомнительных операций не проводила. То есть объективно у банка не было причины блокировать ее счет. Ситуацию усугубляет еще и то, что женщина сейчас находится за границей. Поэтому, когда вдруг ее карта перестала «работать», она оказалась в затруднительном положении.

Похожая ситуация произошла с жительницей одного из оккупированных населенных пунктов Херсонской области. 17 февраля она пыталась зайти в приложение Приват24, но не смогла этого сделать. Введя логин и пароль, клиентка увидела на экране своего смартфона надпись «в целях безопасности услуга недоступна». Ниже содержалась рекомендация обратиться в онлайн-чат или позвонить по номеру 3700 на горячую линию банка.

Обратиться в службу поддержки женщина не смогла, поскольку находится на оккупированной территории. Так что банк просто расторг с ней договор и попросил сообщить реквизиты счета в другом банке, куда можно перевести средства.

В ответ на обвинения пострадавших клиентов представители ПриватБанка утверждают, что действуют согласно предписаниям украинского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ. Как субъект первичного финансового мониторинга банк просто обязан фиксировать сомнительные операции и противодействовать их выполнению. Так что блокирование счетов клиентов, в отношении которых есть определенные подозрения – законное право и даже обязанность банка.