Ни снять наличные, ни перевести деньги: почему клиентам Привата запрещают некоторые операции с кредитками

В ПриватБанке клиентам без уведомления ограничивают возможность проведения некоторых операций с кредитными картами. Об этом стало известно из жалобы украинца, который вдруг заметил, что еще не может перевести с кредитки деньги или снять их в банкомате. При этом кредитку не закрыли. Более того, мужчина все еще имеет возможность расплачиваться ею за товары и услуги онлайн.

В ответ на комментарий обиженного клиента на сайте Минфина представители Привата объяснили ситуацию. Как оказалось, регулярный пересмотр правил использования кредитных карт для ПриватБанка обычное дело. Если банк не уверен в платежеспособности клиента или имеет другие подозрения касательно проведенных им операций, на его кредитку накладывают определенные ограничения.

Клиент, оставивший гневный комментарий, утверждает, что имеет просто идеальную кредитную историю и всегда вовремя возвращал долги по карте. Но в Привате на этот аргумент мужчины также дали вполне понятный ответ. Оказывается кредитная история – далеко не единственный фактор, влияющий на решение банка. Поэтому запретить перевод средств и снятие наличных украинцу могли и по какой-либо другой причине.

В государственном банке также отметили, что как только недоступные функции карты будут восстановлены, ее владельцу придет соответствующее уведомление на мобильный или в приложение Приват24. Но когда на карту устанавливают ограничения, узнать об этом клиенты могут только когда у них не получится выполнить ту или иную операцию со своей кредиткой.

Часто, кроме запрета на выполнение определенных операций, подозрительным клиентам существенно уменьшают кредитный лимит. Но случается, что карту вообще «замораживают». Так бывает, если у банка возникают подозрения об использовании кредитки или любой другой карты в нелегальных операциях. Тогда ее просто блокируют, даже не предупреждая об этом владельца.