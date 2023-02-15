В безопасности ли документы украинцев: в Минцифры рассказали о многочисленных кибератаках на «Дия»

Первые кибератаки россиян на украинские государственные порталы имели место еще до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны. В частности, в течение 14 и 15 января в Минцифре отразили несколько серьезных покушений врага на цифровые ресурсы страны. Однако «Дия» выстояла, а личные данные украинцев удалось уберечь от посягательств оккупантов.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник. Он также объяснил, почему российским хакерам не удалось взломать «Дия» и получить доступ к персональным данным украинцев. Чиновник отметил, что «Дия» сама по себе не содержит никакой информации о гражданах или их документах. Все данные в приложение «подтягиваются» из государственных реестров. Именно поэтому в результате кибератаки на «Дия» врагу не удалось достичь желаемого.

Хотя во время первых атак «Дия» все же пришлось на несколько дней отключить. Такую же меру безопасности в Минцифры применили и к другим государственным порталам. В результате этого проблему удалось локализовать, а последствия кибератаки не успели распространиться на другие правительственные ресурсы.

В целом в Украине сейчас придерживаются стратегии кибербезопасности, которую правительство приняло еще в 2021 году. Согласно ее предписаниям действуют все органы этой сферы. Именно благодаря такой организованной и слаженной работе государственных структур россиянам не удалось добиться желаемого на киберфронте. Хотя за год войны они осуществили уже более 2 тысяч кибератак на сайты украинских государственных учреждений и организаций.

Мстислав Баник также отметил, что больше всего атак от российских хакеров было направлено на органы власти, правительственные организации, коммерческий сектор, а также сектор безопасности и обороны. Однако цифровое государство все же выстояло. Более того, во время войны в Украине продолжили активно внедрять новые цифровые услуги. В частности, немало сервисов за последний год появилось в приложении «Дия». Взять хотя бы сервис по оформлению справок для внутренне перемещенных лиц, услугу подсчета суммы пошлины на ввоз автомобиля и многое другое.