Чи в безпеці документи українців: в Минцифры розповіли про численні кібератаки на «Дія»

Перші кібератаки росіян на українські державні портали відбулися ще до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни. Зокрема протягом 14 та 15 січня у Мінцифри відбили кілька серйозних замахів ворога на цифрові ресурси країни. Проте «Дія» вистояла, а особисті дані українців вдалося вберегти від посягань окупантів.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник. Він також пояснив, чому російським хакерам не вдалося зламати «Дія» та отримати доступ до персональних даних українців. Чиновник зазначив, що «Дія» сама по собі не містить жодної інформації про громадян чи їх документів. Всі дані в додаток «підтягуються» з державних реєстрів. Саме тому в результаті кібератаки на «Дія» ворогу не вдалося досягти бажаного.

Хоча під-час перших атак «Дія» все ж таки довелося на кілька днів відключити. Такий самий захід безпеки в Мінцифри застосували й до інших державних порталів. Внаслідок цього проблему вдалося локалізувати, а наслідки кібератаки не встигли поширитися на інші урядові ресурси.

Загалом в Україні зараз дотримуються стратегії кібербезпеки, яку уряд прийняв ще у 2021 році. Згідно з її приписами діють всі органи цієї сфери. Саме завдяки такій організованій та злагодженій роботі державних структур росіянам не вдалося досягнути бажаного на кіберфронті. Хоча за рік війни вони здійснили вже понад 2 тисячі кібератак на сайти українських державних установ та організацій.

Мстислав Баник також зауважив, що найбільше атак від російських хакерів було спрямовано на органи влади, урядові організації, комерційний сектор, а також сектор безпеки та оборони. Однак цифрова держава все ж вистояла. Ба більше, під час війни в Україні продовжили активно впроваджувати нові цифрові послуги. Зокрема чимало сервісів за останній рік з’явилося в додатку «Дія». Взяти хоча б сервіс із оформлення довідок для внутрішньо переміщених осіб, послугу підрахунку суми мита на ввезення авто і багато іншого.