Оновлення програм, що вбивають пам’ять в Android: як далі?

Прогрес не зупинити і для потужного заліза розробляються ненажерливі програми. І досить великі. Якщо раніше повноцінна операційна система поміщалася на дискети розміром в 1.44 Мб, то тепер повноцінний інсталяційний пакет Windows вимагає 8 Гб? А після установки розгортається на набагато більший обсяг. Звикшись з потужною машиною ми перестали думати про оптимізацію. В цілому ж уже нікого не дивує нескладний софт розміром в сотні Мб і здавалося б, у чому проблема? На компах мабуть ні в чому, а ось смартфони – зовсім інша справа!





Далеко не кожен може похвалитися терабайтами в смартфоні. Так що там терабайтами, сотню “метрів” зустрінеш нечасто, а між тим програми на смартфонах ростуть і ростуть. І мова не тільки про ігри, де вага йде на ресурси. Додаток Facebook у інколи розростається до 500+ Мб, а популярний в Україні Viber і того більше.

Ситуація сама по собі не нова, але що робити? Інколи з нестачею місця можна зіткнутись навіть тоді, коли нічого нового на смартфон не встановлюєш. Простенька програма, що раніше важила 4 мб, може раптово заважити 80. І все після простого оновлення, яке збільшило її обсяг у 20 разів!

Може поміняти смартфон? Просто через те, що комусь ліньки займатися оптимізацією?

Варіант розширення пам’яті за рахунок швидкісної флешки теж не виглядає дуже привабливим. По-перше, флешка все одно повільніше внутрішньої пам’яті, по-друге, це буде, як не крути тимчасове рішення, адже програми продовжать рости в розмірах.

Може перейти на GO – полегшені версії? По-перше, вони в різному ступені урізані по функціоналу, по-друге, не для всіх програм вони є, ну а по-третє, видалення системних програм – той ще головний біль

Насправді це патова ситуація. Як не крути, а універсального рішення немає. Віртуальні хмарні диски на смартфонах поки найчастіше недоступні. Ні, хмари є, але, щоб користуватися даними з них, потрібно ці дані спочатку завантажити, тобто установка програм в хмари неможлива. Хіба що по віддалено заходити на комп. Тоді на смартфоні і зовсім достатньо буде мінімального набору програм, але знову ж таки, це скоріше милиця, ніж рішення.