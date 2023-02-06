Windows помилково «примушує» користувачів купувати підписку на Microsoft 365

Користувачі комп’ютерів під керуванням Windows 10 22H2 почали скаржитися на нав’язування сервісу Microsoft 365. Про це повідомляє портал Windows Latest.

На комп’ютерах користувачів стала з’являтися повноекранна реклама Microsoft 365. Користувачі при цьому бачать дві кнопки: «Спробувати безкоштовно» і «Ні, дякую». Однак, при натисканні другої кнопки користувачів перекидає на сторінку оформлення підписки, де необхідно ввести банківські реквізити.

Анонімне джерело порталу з Microsoft зізналося, що проблема виникла випадково — у компанії переплутали рядки «Ні, дякую» з «Спробувати безкоштовно». Таким чином, щоб відмовитися від реклами, достатньо погодитися на пропозицію.

У самій компанії Microsoft поки що офіційно не коментували цю проблему. Ймовірно, помилку буде виправлено у найближчому оновленні.