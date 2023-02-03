Уже через несколько лет часть украинцев не сможет выйти на пенсию: о ком речь

В Украине из-за пенсионной реформы с каждым годом уменьшается количество граждан, которые могут выйти на пенсию в 60 лет. Большинство украинцев до достижения пенсионного возраста не успевают выполнить требования по стажу, к тому же эти требования постоянно повышаются. Таким образом, уже через несколько лет выйти на пенсию вовремя сможет лишь половина 60-летних украинцев. Остальным придется работать до 63-х или даже 65 лет, чтобы получить хотя бы минимальную пенсию.

Пенсионная реформа снижает шансы украинцев на достойную пенсию

В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60-т, нужно официально отработать 30 лет. Но эта цифра не окончательная: в 2024-м она увеличится до 31 года, в 2025-м – до 32 лет и т.д. Завершится процесс повышения требований к стажу только в 2028 году, когда стать пенсионерами в 60 смогут только украинцы со стажем не менее 35 лет.

Таким образом с каждым годом все больше украинцев преклонных лет будут вынуждены работать до 63-х или 65-ти лет. Ведь требования для старших пенсионеров намного ниже. В частности выйти заслуженный отдых в 63-и можно со стажем от 20 лет, а в 65-ть – отработав официально лишь 15 лет. Но имея такой стаж, украинцы получат минимальную или близкую к минимальной пенсию.

Требования к стажу растут, как и уровень безработицы

Постоянное увеличение необходимого для выхода на пенсию стажа стало альтернативой повышению пенсионного возраста до 65 лет. В свое время такой вариант Украине предлагал МВФ. Тогда правительство решило, что это слишком жесткий шаг. Хотя постоянное увеличение требований к стажу на фоне нынешних событий выглядит не намного лучше.

Во-первых, в Украине очень большой процент теневой занятости. Зарплаты в конвертах стали нормой, а взносы в Пенсионный фонд платят всего лишь около 10,7 млн граждан. Приблизительно столько же в Украине и пенсионеров. В таких условиях, чтобы обеспечить старикам по крайней мере средний уровень пенсии в 4766 грн, нужно, чтобы работающие украинцы получали официальную зарплату 21,6 тыс. грн.

Во-вторых, многие украинцы во время войны остались без работы или вынуждены были уйти в отпуск за свой счет. Хотя на самом деле снижение уровня занятости началось еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Стаж миллионов украинцев просто заморозили и неизвестно, когда они смогут продолжить полноценно работать.

Большинство украинцев ждет минимальная пенсия

Учитывая все эти нюансы, некоторые эксперты уже всерьез задумываются о том, чтобы поставить пенсионную реформу на паузу. В частности, такое мнение высказала ученая из Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Она считает, что повышать требования к стажу в то время, как украинцы массово теряют работу просто не по-джентельменски. Ведь впоследствии они не смогут вовремя выйти на пенсию из-за нехватки стажа или вынуждены будут доживать свои годы на «минималку».