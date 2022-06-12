В Україні зміниться розмір податку на житло: коли і скільки доведеться заплатити

В Україні через війну на 2 роки відмінили податок на житло. Платити за зайві квадратні метри наступного разу українцям доведеться аж у 2024 році. Та до того часу розмір податку може бути вже зовсім інший.





Податок на зайві метри в Україні тимчасово скасували законом 2142-ІХ через військове вторгнення росії на українські землі. Раніше ж українці сплачували за кожен зайвий метр свого житла відповідну, встановлену владою квоту.

Згідно із статтею 266 Податкового кодексу України, зайвою вважається площа квартири більше 60 кв. м, чи будинку понад 120 кв. м. За кожен «квадрат», що перевищує ці норми українці платили спочатку 62,5 грн – у 2020 році, а потім 70,8 грн – у 2021-му.

Варто зазначити, що розмір податку на житло може змінюватися згідно з рішенням місцевої влади. Наприклад посадовці мають право змінити податкову ставку для житла, розташованого на підвладній їм території. Хоча ця ставка все одно не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати.

Зміні підлягає й площа житла, яка вважається нормою. Наприклад в окремому місті чи області цілком можуть змінити максимальну площу квартири до 70 кв. м. Тоді місцеві мешканці будуть доплачувати лише за квадратні метри, що перевищують зазначену норму.

Власне через таку гнучкість і варіативність закону про податок на житло, українці вже побоюються, скільки їм доведеться платити за додаткові метри після закінчення податкових канікул. Якщо у держави на той момент все ще будуть економічні проблеми та дефіцит бюджету, місцева влада навряд захоче йти на поступки населенню.

Отож є ризик що в більшості регіонів зафіксують мінімальну площу житла та максимальну відсоткову ставку на кожен зайвий метр. А якщо до того часу ще й підвищиться мінімальна заробітна плата – ставка за 1 зайвий кв. м. цілком може перевищити 100 грн.