Українцям порадили, як довше зберегти ресурс смартфону

Найбільш ресурсомістким і водночас небезпечним шкідливим програмним забезпеченням для телефонів і комп’ютерів можна вважати майнери. Ці програми завантажують обчислювальні потужності пристроїв, що сильно уповільнює швидкість роботи та негативно впливає на саме “залізо”.





“По суті, майнери завантажують пристрій на 100% без перерв”, – відмічають експерти.

Програми-майнери, як і інше шкідливе програмне забезпечення, можуть бути частиною програми або розширення для браузера. Тож поради щодо захисту смартфонів тут застосовні класичні.

Насамперед варто з увагою ставитися до джерел завантаження нових файлів на смартфон.

По-друге, обов’язково перевіряйте нові файли на пристрої, особливо отримані з месенджерів або, наприклад, Zoom. Для цього краще скористатися власним антивірусом.

Уважно ставтеся до розширень, які встановлюєте для браузерів, і оновлюйте операційні системи з виходом нових оновлень.

Також варто регулярно переглядати галерею додатків: ті, що не використовуються, краще видаляти або блокувати дозволи, видані ним раніше.