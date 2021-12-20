Хлеб не просто дорожает, он может пропасть с полок магазинов уже в начале следующего года

Начало нового года для украинцев может омрачиться перебоями с поставками хлеба в розничные магазины. Об этом предупредили представители хлебопекарной отрасли. Основной причиной предстоящих проблем называют повышение цен на газ для этой сферы. Цена 52 грн./м3 может стать неподъемной для некоторых предприятий, и они вынуждены будут свернуть производство.





Спасти ситуацию могло бы поднятие цен на хлебобулочные изделия. Но сделать это резко нельзя, так как большинство компаний уже заключили договора на поставки своей продукции по определенным ценам. Позволить себе работать в убыток даже непродолжительное время могут далеко не все хлебопекарные предприятия.

Ассоциация хлебопекарной отрасли, которая насчитывает 85 членов, написала обращение к президенту Зеленскому. Это же обращение было разослано в основные СМИ страны. В обращении хлебопекарные предприятия просят президента дать им возможность закупать голубое топливо по льготному тарифу, который действует для поставщиков тепла и горячей воды.

В заявлении сказано, что если в срочном порядке не принять решение по льготной ставке на газ, то перебои в поставках хлеба неизбежны. Это приведет к волнениям среди покупателей и напряжению в обществе. А значит предугадать экономические и социальные последствия сложно.

Также было отмечено, что хлебопекарни используют 10-12 мил кубометров газа, именно о льготной цене на них просят хлебопекарные компании.

Но на данный момент это не единственная проблема отрасли. Многие производители хлеба уже столкнулись с нехваткой качественного сырья для работы, а именно муки нужно сорта. Поэтому предприятия, которые могли поднять цены на свою продукцию, уже сделали это в последние несколько недель.

Какова будет ситуация с хлебом после праздников, пока не известно.