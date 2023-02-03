Зеленая комета для некоторых знаков зодиака станет символом проблем: кому не повезет

В первые дни февраля четырем знакам зодиака следует быть настороже. Речь идет о Львах, Девах, Стрельцах и Водолеях. Опасный для них период продлится до 3 февраля.

Причиной проблем, которые могут постичь представителей этих знаков, станет Зеленая комета, которая впервые за 50 тысяч лет приблизится к Земле. Ее негативное влияние усилит приближение полнолуния, которое состоится 5 февраля и обещает существенные изменения в жизни многих зодиакальных знаков.

Лев

У Львов уже с первых дней февраля появится немало срочной работы. Им придется работать сверхурочно, что может вызвать недовольство второй половинки. Представители знака будут разрываться между рабочими задачами и личной жизнью, пытаясь найти баланс. Астрологи советуют Львам успокоиться и не искать срочного решения этой проблемы. Уже через несколько дней нагрузка на работе снизится и все встанет на свои места.

Дева

Девам Зеленая комета принесет проблемы в профессиональной сфере. Им советуют держать свои планы и проекты в секрете и не делиться с коллегами излишней информацией. До 3 февраля представителям знака следует сосредоточиться на достижении своих целей, прилагая к этому все имеющиеся усилия. Нелишним будет пересмотреть свой бюджет и воздержаться от дорогих покупок. Ведь банковский счет Дев в первые дни февраля также будет в опасности.

Стрелец

В начале февраля у Стрельцов могут возникнуть серьезные конфликты с членами семьи или близкими друзьями. Астрологи советуют уроженцам знака воздержаться от обид и не выплескивать свои отрицательные эмоции. Вместо этого спокойно поговорить о возникшей проблеме. Ее источником может оказаться обычное недоразумение, которое решится в считанные минуты.

Водолей

Зеленая комета спутает мысли Водолеев и может лишить их мотивации. Уроженцев знака неожиданно настигнет апатия, следствием которой станет выгорание на работе. Но этот период будет длиться недолго. Уже 4 февраля Водолеи почувствуют прилив сил и с энтузиазмом вернутся к любимому делу. Они достигнут внутреннего баланса и ощутят мощный приток вдохновения.