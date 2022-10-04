В США розповіли, чому Україні буде складно відвоювати Крим

Вже 8 років Крим перебуває у російській окупації, але ЗСУ впевнені, що зможуть повернути півострів додому. Це буде зробити складно, проте можливо. Колишній генерал-командувач армією США розповів, чому саме так.

Марк Хертлінг раніше був генерал-командувачем армією США у Європі. Чоловік чудово обізнаний у військовій справі, завжди дає влучні коментарі та пояснення. Він розповів про основні труднощі, пов’язані зі звільненням півострова.

По-перше, у півострова складне географічне розміщення. Для звільнення необхідно мати спеціальну високоточну зброю, якої ще не має на озброєнні в України.

По-друге, для росіян це надзвичайно важливий стратегічний об’єкт, який вони охоронятимуть набагато сильніше, ніж той самий Бєлгород чи Курськ. Крим — це питання престижу Путіна. Якщо він його втратить, це означатиме повний провал вертикальної влади та потужності «другої армії світу».

Щоб не здати Крим, Путін буде застосовувати стратегічні бомбардувальники, флот, тому битва буде надскладною. Сили флоту президент РФ ще жодного разу не використав на повну силу. Але якщо кораблі та субмарини виявляться такими ж не боєздатними, як і їх сухопутні війська, то шанси на перемогу України значно збільшуються.

До півострова з України ведуть лише кілька доріг. На цих ділянках будуть запеклі бої. До того ж відрізати Крим від материка можна знищивши ці дороги. Дістатись півострова морським шляхом без власного флоту просто неможливо.

Під час анексії Криму у 2014 році Путін використав Чорноморський флот та сили спеціального призначення. На сьогодні у ЗСУ є лише сучасна артилерія, авіація, та для взяття території необхідні сухопутні війська у великому обсязі. Ці воїни сьогодні всі на фронті.