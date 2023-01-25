В Украине назвали список товаров, которые скоро нельзя будет купить за наличные

В Украине собираются запретить рассчитываться за подакцизные товары наличными. В этом случае покупать алкоголь, сигареты и даже бензин украинцы смогут только при условии оплаты картой. Таким образом, чиновники намерены вывести алкогольный и табачный рынки, а также рынок горючего из тени.

О новой инициативе рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма. Он подчеркнул, что на сегодняшний день доля нелегального рынка алкоголя и табака достигает просто «космического» показателя. В тени находится около 30% табачного бизнеса, а с рынком алкоголя все еще хуже.

Шурма отметил, что прежде всего произойдут существенные изменения в процедуре администрирования налогов. В частности, в Офисе президента обсуждают введение электронного акциза в виде QR-кода.

Вторым новшеством станет перевод расчетов за алкоголь, табачные изделия и горючее в безналичный формат. То есть приобрести подакцизные товары за наличные украинцы просто не смогут. А это значит, что все доходы от таких товаров будут под контролем государства.

Замруководителя ОП также отметил, что такой формат расчетов в Украине уже был применен во время топливного кризиса весной 2022 года. Тогда почти все поставщики перевели своих клиентов на безналичную оплату картами или с помощью приложений своих торговых сетей.

Правда, украинцам понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться к новым правилам. Но уже через две-три недели бизнес по продаже горючего удалось практически полностью «отбелить». Такую же систему сейчас планируют применить в отношении алкоголя и табака. Ведь при оплате этих групп товаров картой у продавцов не будет возможности избежать уплаты акциза.

Ростислав Шурма добавил, что систему безналичной оплаты подакцизных товаров все еще разрабатывают. Введение этой системы будет происходить на фоне повышения налогов на так называемое «вредное потребление». То есть вместе с изменением способа оплаты, значительно возрастет и акциз на алкоголь, табак и горючее.