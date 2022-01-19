Кому слід перевернути життя, а кому подбати про майбутнє: гороскоп на 19 січня

Cьогодні, 19 січня, зростаючий Місяць знаходиться в знаку Овна. Це означає, що високий ризик піддатися емоціям і порушити плани. Важливо контролювати себе, але водночас не боятися ризикувати.





♈ Овен

Овни, у душі ви справжні чарівники. У вас є всі інструменти, необхідні для життя мрії плюс сила волі, необхідна, щоб здійснити задумане. Головне зараз – діяти. Не бійтеся піти з головою у роботу. Незабаром праця принесе свої плоди.

Космічна порада: подбайте про своє майбутнє.

♉ Телець

Тільці, найкраще – ворог гарного. Ви постійно намагаєтеся довести до досконалості, проте це ні до чого. Навколишні не цінують ваші старання, а когось навіть дратує такий прискіпливий підхід до речей. Будьте простіше, і люди до вас потягнуться.

Космічна порада: не варто шукати каверзу там, де її немає.

♊ Близнюки

Близнюки, ви вже довго знаходитесь в тяжкому очікуванні, і вже втомилися від цього. Настав час брати ситуацію в свої руки, і ставати першою скрипкою в оркестрі. Ви не звикли бути веденими – краще ведіть інших, причому обов’язково так, як підказує ваше серце.

Космічна порада: перетягніть канат на себе і вирушайте у бій.

♋ Рак

Раки, ви можете нескінченно розмірковувати про причини та мотиви вчинків певних людей. Але ви ніколи не зрозумієте, чому події розвивалися саме так, а не інакше. Що ви можете зробити, так це винести урок із того, що трапилося, а в майбутньому – не вставати на ті ж граблі.

Космічна порада: не сперечайтеся з Всесвітом і мотайте на вус його підказки.

♌ Лев

Леви, щзростаючий Місяць в Овні, посилить вашу і без того високу імпульсивність, однак постарайтеся взяти гору над емоціями. Не піддавайтеся бажанню різко відреагувати або сказати щось про що ви могли б потім пошкодувати. Зберігайте спокій.

Космічна порада: не руйнуйте те, що потім буде важко збудувати.

♍ Діви

Діви, подумайте про те, ким ви бачите себе через п’ять років, і побудуйте план дій для досягнення мрії. Якщо вам здається, що довго не можете визначитися — не переживайте. У вашому житті обов’язково відбудуться зміни, коли ви будете готові до них. А поки що — розслабтеся.

Космічна порада: не вбивайте голову проблемами.

♎ Терези

Терези, запам’ятайте: кохання — це диво, а не біль. Досить боятися відкрити своє серце для оточуючих. Ніхто не хоче вас образити. Навпаки, люди готові дбати про вас і підставити плече у потрібний момент. Довіртеся тому, хто постійно поруч з вами.

Космічна порада: не бійтеся зізнатися собі, що ви закохані.

♏ Скорпіон

Скорпіони, настав час працювати вдень над мріями, які ви бачили вночі. Розробіть план дій та систематично дотримуйтесь його. Так, це вимагатиме від вас зосередженості та дисципліни, але тільки так можна буде піднятися на гору, яку ви вважали надто високою.

Космічна порада: неможливе можливе.

♐ Стрілець

Стрільці вистачить чекати понеділка, відпустки, літа — ідеального моменту не буде ніколи. Діяти треба тут і зараз, незважаючи на становище планет та супутні обставини. Не буде часу, коли ви відчуєте себе готовим до змін більше, ніж сьогодні.

Космічна порада: настав час перевернути своє життя.

♑ Козеріг

Козероги, гарячий какао, плед, печиво, улюблений фільм та подорож – ось, що може вас зробити щасливими зараз. То чого ж ви чекаєте? Збирайте валізи та вирушайте в заміський готель, а краще прихопіть із собою друзів та другу половинку.

Космічна порада: вам потрібне перезавантаження.

♒ Водолій

Водолії, зростаючий Місяць принесе вам можливість зблизитися з певною людиною, з якою ви відчуваєте романтичну іскру у відносинах. Постарайтеся не діяти наперекір долі. Будьте уважнішими до знаків.

Космічна порада: ваша душа просить романів та пригод.

♊ Риби

Риби, щоб втілити бажане в життя, необхідно візуалізувати свої мрії. Можливо, варто створити карту бажань чи просто щодня промовляти плани до близьких людей. Може, щастя й любить тишу, а ось наміри — не дуже.

Космічна рада: думки матеріальні.

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