Возле супермаркетов и в общественном транспорте: названы места, где украинцам вручают «приглашение» в военкомат

В Украине военнообязанным мужчинам могут вручить повестку в любом общественном месте, даже в супермаркете или метро. Об этом рассказал руководитель Киевской военной гражданской администрации Сергей Попко.

Чиновник подтвердил, что такие действия работников военкомата вполне правомерны. Ведь в законе не указано, где именно должны вручаться повестки. Поэтому уполномоченные лица фактически могут по своему усмотрению выбрать место, где будут их раздавать.

Попко разъяснил, что на повестке должна содержаться мокрая печать и подпись руководителя территориального центра комплектования и соцподдержки, то есть военкомата. Кроме того, на ней обязательно указывают адрес военкомата, время запланированного прибытия призывника и дату вручения повестки.

Руководитель военной гражданской администрации столицы также перечислил лиц, имеющих право вручать повестки. Прежде всего, это работники территориальных центров комплектования и лица, уполномоченные местными органами самоуправления. Хотя вручать украинцам повестки могут и руководители учреждений или предприятий, где они работают, директора и ректора учебных заведений, ФЛП и управляющие многоквартирных домов.

Таким образом, получить «приглашение» в военкомат украинские мужчины могут на рабочем месте, на занятиях в университете, во время поездки в общественном транспорте или даже прогулки в магазин за хлебом.

Собственно, глава Киевского городского центра комплектования полковник Юрий Максимов уже неоднократно отмечал, что повестки в Украине получат все военно обязанные мужчины. Ведь всеобщая мобилизация до сих пор продолжается, а ВСУ постоянно нуждаются в новых кадрах.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, многие украинские защитники находятся на передовой с первых дней войны. Они нуждаются в отдыхе и времени на восстановление после ранений. Поэтому мобилизацию в Украине и не думают прекращать, а повестки продолжат вручать всем мужчинам, которые по возрасту и состоянию здоровья пригодны к военной службе.