Кролик принесет удачу, но далеко не всем: кому он подарит счастье, а для кого станет символом беды

Кролик в китайской культуре – символ процветания и мира. Так что 2023 год будет полон надежд на лучшее и ожидания чуда. Также энергетика этого года будет способствовать новым открытиям, и активному профессиональному и личностному росту.

Однако далеко не для всех знаков китайского гороскопа новый 2023 год станет удачным. К кому-то Кролик будет ласков и подарит множество возможностей, а других заставит тяжело работать, чтобы сохранить хотя-бы то, что у них есть.

Тигр

Для родившихся в год Тигра 2023 год станет исключительно удачным. Их ждет стремительный карьерный взлет и успех во всех начинаниях. Хотя в отношениях Тиграм следует сдерживать свои эмоции, чтобы не поссориться с партнером из-за ерунды.

Дракон

Значительных изменений в рабочей сфере Драконам не обещают. Доход будет стабильным, но вряд ли повысится. Покой и согласие будут царить и в личной жизни. Хотя Драконам, которые до сих пор без пары, вряд ли удастся найти свою вторую половинку в год Кролика.

Змея

Змеям в этом году удастся обойти все «острые углы» и избежать проблем. У них будет достаточно времени и мотивации, чтобы развиваться в профессии и заниматься творчеством. Проблем не будет и в личной жизни. В семьях Змей будет царить мир и согласие.

Бык

Быки в 2023 году смогут добиться значительных профессиональных успехов, хотя для этого им придется много и упорно работать. Одинокие же представители знака страстно влюбятся и начнут мечтать о свадьбе.

Кролик

Кроликам в год Кролика, как ни странно, будет очень непросто. Они усомнятся в собственных талантах и не смогут занять должность, о которой давно мечтали. Но если Кролики согласятся принять советы и помощь от коллег, их карьера будет спасена.

Лошадь

Романтическая сфера у Лошадей будет в полном порядке. Любимый человек будет ежедневно дарить любовь и нежность. Одинокие же представители знака встретят свою вторую половинку. Работа не принесет положительных эмоций. В 2023 году Лошадей ждут бесконечные карьерные взлеты и падения.

Коза

Благодаря настойчивости Коз их доходы существенно возрастут, а некоторых представителей знака ожидает даже повышение. К тому же благодаря ряду новых знакомств Козы наконец-то найдут человека, с которым захотят провести остаток жизни.

Обезьяна

Для Обезьян текущий год станет очень удачным в романтической сфере. Они будто снова влюбятся в своего партнера и будут чувствовать себя как во время «медового месяца». А вот на работе уроженцам знака стоит быть настойчивее, чтобы сохранить свой пост.

Петух

Петухам будет очень везти в любви, а вот в профессиональной сфере все будет с точностью до наоборот. Петухов могут уволить из-за незначительной ошибки. Поэтому им следует быть очень внимательными при выполнении своих обязанностей.

Собака

В этом году рожденным в год Собаки следует обратить внимание на проблемы со здоровьем. Им советуют срочно обследоваться и не тянуть с лечением. В работе и личной жизни изменений не ожидается. Хотя астрологи и советуют уделить внимание улучшению своих профессиональных навыков.

Свинья

Свиньям в 2023-м будет невероятно везти. Их ожидает повышение и значительное увеличение зарплаты. Однако со здоровьем им, как и Собакам, советуют не шутить.

Крыса

Для Крыс у астрологов хороших новостей почти нет. Сложности на работе заставят их трудится до седьмого пота, чтобы по крайней мере сохранить свой доход. Стараний потребуют от них и отношения. Так что расслабиться представителям знака в этом году точно не удастся.