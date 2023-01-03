В Украине ввели новый вид отпуска: кто может его получить

В Украине появится новый вид отпусков для внештатных работников экстренных служб. Соответствующие изменения в закон об отпусках вступили в силу 1 января 2023 года. Кто сможет рассчитывать на дополнительный отпуск и каковы условия его получения?

Согласно обновленному закону ежегодный отпуск по собственному желанию будут предоставлять членам пожарно-спасательных бригад, обеспечивающих дополнительную пожарную охрану в течение более чем 1 календарного года.

Кроме того, они будут иметь право на дополнительный отпуск сроком 5 дней без сохранения зарплаты. Помимо членов подразделений добровольной пожарной охраны со стажем от 1 года, взять отпуск на 5 дней смогут также граждане, входящие в состав добровольных формирований гражданской защиты.

Напомним, что добровольные пожарно-спасательные бригады являются вспомогательными формированиями. В них обычно входят люди самых разных профессий, которые изъявили желание позаботиться о безопасности своего населенного пункта.

Такие непрофессиональные пожарные проходят соответствующую подготовку. В частности, они изучают правила и тактику тушения пожаров, получают навыки владения имеющимся у них оборудованием, вождения пожарного автомобиля и т.д. В то же время подразделения гражданской защиты являются формированиями, предназначенными для помощи правоохранителям.

На сегодняшний день добровольные пожарные бригады являются очень ценным активом. Ведь из-за многочисленных ракетных обстрелов практически всех регионов Украины пожары стали весьма частым явлением. Случается, что профессиональные пожарные просто физически не успевают во все «горячие точки», где необходима их помощь.

То же можно сказать и о работе непрофессиональных правоохранителей, которые часто приходят на помощь гражданам раньше полиции. Поэтому приобретение членами таких бригад права на отпуска является проявлением благодарности государства своим спасителям.

Следует отметить, что в Украине уже давно ведутся разговоры о внесении изменений в закон о труде. В частности, в правительстве неоднократно обсуждали увеличение продолжительности ежегодного отпуска.