Названа вартість незаконного перетину українського кордону для ухилянтів

Служба безпеки України в ході спільної операції зі спецслужбою Молдови перекрила канал нелегальної міграції українців призовного віку. Чоловіків пепеправляли через кордон із Молдовою, звідки вони самостійно діставалися до країн Євросоюзу. Організатори схеми брали за свої послуги від 4,5 тис. дол в залежності від терміновості виїзду та місця проживання «клієнта». Про це розповіли у прес-службі СБУ.

Як повідомив речник Служби безпеки, затримані зловмисники надавали громадянам України призовного віку можливість перетнути Українсько-Молдовський кордон поза межами офіційних контрольно-пропускних пунктів. Бажаючих виїхати вони знаходили в тому числі за допомогою своїх зв’язків у кримінальних колах.

Зазвичай шлях ухилянтів проходив через Чернівецьку або Вінницьку області. Потрапивши з цих прикордонних регіонів до Молдови, українці опинялися «на волі» та могли виїхати до будь-якої країни Європейського союзу.

Організатори втечі проводили своїх «клієнтів» через кордон різними шляхами. Наприклад один з маршрутів пролягав через річку, що знаходиться на самісінькому кордоні з Молдовою. Чоловіків садовили у човни та переправляли на інший берег, де їх зустрічали учасники угруповання молдовського походження.

Однак українським та молдовським правоохоронцям вдалося покласти край нелегальному «туризму». Провівши спецоперацію за участі спецслужби Молдови, вони схопити членів міжнародного злочинного угрупування, до якого входили громадяни обох країни. Тим самим СБУ запобігли втечі за кордон більш ніж ста чоловіків призовного віку, що намагалися уникнути призову до Збройних сил України.

Під час обшуків квартир та будинків членів угруповання були виявлені великі суми грошей та низка інших речових доказів, що підтвержують факт їх злочинної діяльності. Наразі щодо затриманих ведеться кримінальне провадження за статею 332 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у незаконній переправі осіб через державний кордон України.