З полиць магазинів зникла сіль: що залишилось в продажі

Днями з полиць низки українських магазинів зникла кам’яна сіль. Замість продукту вітчизняного виробництва споживачам доводиться купувати те, що залишилося в продажі. А це переважно морська сіль імпортних брендів.





Першими відсутність на прилавках солі помітили жителі Києва. У великих столичних супермаркетах «Сільпо» та «Новус» за популярним продуктом вже й слід простив. Натомість морської, рожевої гімалайської та інших «екзотичних» видів солі вибір просто величезний. Та й ціни на імпортну сіль цілком прийнятні.

Однак питання залишається: куди зникла традиційна кам’яна сіль від «Артемсолі», до якої звикли українці? Адже ще минулого тижня її було цілком достатньо.

Справа в тому, що найбільший в Україні виробник солі «Артемсіль» знаходиться на донеччині у місті Соледар. А в Донецькій області, як відомо, зараз точаться запеклі бої. Тож підприємство не може працювати на повну потужність та, вочевидь, має певні проблеми із транспортуванням своєї продукції.

Отож громадянам, що не встигли запастися кам’яною сіллю, доведеться поки що перейти на морську. Варто зазначити, що морська сіль для приготування їжі є цілком придатною. Ба більше, вона має багатий мінеральний склад та вважається більш корисною, ніж звичайна кам’яна сіль. Однак саме велика кількість мінералів робить цей вид солі геть не підходящим для консервації. Тож із закрутками на зиму українцям поки що доведеться зачекати.

Нагадаємо, що через окупацію частини українських територій та викрадення окупантами українського зерна, в уряді прийняли рішення обмежити обсяг експорту ключових культур. Зокрема мова йде про пшеницю, жито та гречку. Цими продуктами потрібно перш за все забезпечити населення країни та армію. Водночас без жодних обмежень Україна експортуватиме харчові продукти, яких є в надлишку, наприклад соняшникову олію, кукурудзу тощо.